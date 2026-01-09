Egypte: Business For Teens lève des fonds pour se développer au pays et dans le CCG

La startup edtech égyptienne Business For Teens a clôturé un tour de financement de pré-amorçage à six chiffres mené par un groupe d'investisseurs providentiels, alors que l'intérêt pour les plateformes d'éducation en phase de démarrage axées sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière ne cesse de croître.

Fondée en 2024 par Nadeem Barakat, Business For Teens enseigne les principes fondamentaux de l'entreprise à des adolescents âgés de 10 à 16 ans, en utilisant l'apprentissage par projet et des simulations pratiques. La startup travaille directement avec les écoles pour proposer des programmes structurés qui initient les élèves à l'esprit d'entreprise, à la gestion de l'argent et aux opérations commerciales de base.

Depuis son lancement, l'entreprise a établi des partenariats avec plus de 10 écoles en Égypte et en Arabie saoudite et a touché plus de 600 élèves, selon l'entreprise. Business For Teens a également organisé des bazars et des expositions pour les étudiants, au cours desquels les participants présentent et vendent au public de véritables projets d'entreprise.

Le cycle de financement a été mené par Salah Abou Elmagd, aux côtés d'autres investisseurs providentiels. Les fonds seront utilisés pour développer les opérations, améliorer le contenu des programmes et approfondir les partenariats avec les écoles d'Égypte et du Conseil de coopération du Golfe.

Selon M. Barakat, ce financement permettra à l'entreprise d'étendre sa présence dans les écoles et d'atteindre davantage d'étudiants grâce à des partenariats structurés avec des établissements d'enseignement.

Points clés à retenir

Les investissements initiaux dans les startups du secteur de l'éducation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont de plus en plus axés sur l'apprentissage basé sur les compétences plutôt que sur le contenu académique traditionnel. L'éducation financière et l'esprit d'entreprise ont attiré l'attention alors que le chômage des jeunes reste élevé et que les programmes scolaires peinent à s'adapter à l'évolution des marchés du travail. Des plateformes telles que Business For Teens visent à introduire la pensée commerciale à un âge plus précoce en combinant l'enseignement en classe avec des projets pratiques.

Cette approche s'inscrit dans le cadre de réformes éducatives plus larges en Égypte et dans les pays du Golfe, où les gouvernements et les écoles privées mettent davantage l'accent sur les compétences pratiques, l'innovation et la préparation au secteur privé. Les premiers succès de la startup en Égypte et en Arabie saoudite reflètent la demande des écoles privées qui recherchent des programmes différenciés pour les élèves et les parents. Les tours de financement menés par des anges restent courants à ce stade, en particulier pour les entreprises du secteur de l'éducation qui s'appuient sur une expansion progressive école par école plutôt que sur une croissance rapide du nombre d'utilisateurs.

À l'avenir, Business For Teens prévoit de lancer trois nouveaux niveaux de programme au premier trimestre 2026, de s'étendre à plus de 30 partenariats scolaires et de former plus de 6 000 étudiants d'ici la fin de l'année. Si l'exécution reste cohérente, le modèle pourrait positionner l'entreprise en tant que fournisseur régional de formation à l'entrepreneuriat précoce, à un moment où le développement des compétences devient une priorité essentielle pour les systèmes éducatifs de toute la région.