Egypte: FitXpert obtient un investissement à sept chiffres de Foras Investment

La plateforme SaaS FitXpert, basée en Égypte, a obtenu un investissement à sept chiffres de Foras Investment dans le cadre de l'initiative 0107 Invest, qui permet aux investisseurs d'accroître leur exposition aux entreprises de logiciels verticaux desservant les secteurs de la santé et du bien-être.

Fondée en 2023 par Salah Selim et Mostafa Mahmoud, FitXpert fournit une plateforme logicielle de bout en bout pour les entraîneurs de fitness, les centres de nutrition et les cliniques. Le système permet de gérer les clients, de concevoir des programmes, de suivre les progrès et d'assurer un suivi par le biais d'une interface numérique unique, remplaçant ainsi les flux de travail manuels et fragmentés.

FitXpert se positionne comme une infrastructure de base plutôt que comme une solution ponctuelle, visant à normaliser les opérations dans un secteur qui reste largement informel dans la région. L'entreprise s'adresse aux entraîneurs indépendants ainsi qu'aux entreprises organisées de fitness et de nutrition.

Le nouveau financement servira à améliorer la pile technologique de FitXpert, à renforcer les opérations et à soutenir l'expansion régionale. L'entreprise prévoit d'étendre sa présence sur les marchés arabes, en mettant l'accent sur l'établissement de partenariats institutionnels et l'élargissement des capacités des produits.

Foras Investment a déclaré que l'opération correspondait à son intérêt pour les entreprises technologiques dotées de modèles évolutifs et de cas d'utilisation opérationnels clairs. FitXpert vise une croissance soutenue jusqu'en 2026.

Points clés à retenir

L'opération reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour les plateformes SaaS verticales au Moyen-Orient, où l'adoption des logiciels reste inégale en dehors des principaux secteurs d'activité. Les entreprises de fitness, de nutrition et de bien-être s'appuient souvent sur des processus manuels malgré une demande et une professionnalisation croissantes. Les sociétés SaaS verticales qui répondent à des besoins opérationnels spécifiques peuvent évoluer régulièrement sans entrer en concurrence directe avec les fournisseurs de logiciels horizontaux.

En se concentrant sur le flux de travail, les données et la gestion des clients, des plateformes comme FitXpert s'intègrent dans les opérations quotidiennes, améliorant la rétention et le pouvoir de fixation des prix. L'Égypte est devenue un terrain d'essai pour de tels modèles en raison de sa large base de prestataires de services et de l'adoption croissante du numérique. Le succès local peut favoriser l'expansion sur les marchés du Golfe, où les dépenses en matière de fitness et de bien-être sont plus élevées et où les opérateurs sont plus formels.

À ce stade, les investissements stratégiques à sept chiffres suggèrent un passage de l'expérimentation à l'exécution. Les investisseurs soutiennent les équipes qui démontrent une adéquation produit-marché et une profondeur d'infrastructure plutôt qu'une croissance rapide du nombre d'utilisateurs. Avec l'augmentation de la demande de services de santé et de style de vie basés sur des données, les plateformes SaaS verticales sont en mesure de jouer un rôle central dans le fonctionnement de ces entreprises dans la région.