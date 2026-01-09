Le marché africain du cuivre aborde l'année 2026 tiraillé entre les attentes d'une forte demande et des conditions d'offre restreintes, la production de cuivre raffiné et de concentrés peinant à suivre le rythme des besoins mondiaux liés à la transition énergétique.

Les prix du cuivre ont dépassé les 12 000 dollars la tonne en décembre en raison des perturbations de l'offre et de la spéculation sur les tarifs douaniers aux États-Unis. Les prix devraient se calmer mais rester élevés, Reuters prévoyant une moyenne d'environ 10 500 dollars la tonne en 2026.

Ce contexte a renforcé l'importance mondiale de la ceinture de cuivre africaine, dominée par la République démocratique du Congo et la Zambie. Ensemble, ces deux pays représentent déjà environ 1/6 de la production mondiale de cuivre. Selon les données de l'USGS, la RDC a produit environ 3,3 millions de tonnes en 2024, tandis que la Zambie a produit environ 680 000 tonnes, sur une production mondiale de 23 millions de tonnes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En RDC, la croissance de la production est tirée par de grands projets industriels menés principalement par des groupes chinois. China Molybdenum a déclaré une production de 650 200 tonnes de cuivre en 2024, tandis qu'Ivanhoe Mines prévoit 380 000-420 000 tonnes à Kamoa-Kakula en 2026. Les risques liés à la gouvernance restent une préoccupation après que le gouvernement a mis fin au traitement artisanal à la fin de 2025.

La Zambie vise un rebond, prévoyant une production supérieure à 1 million de tonnes en 2026 et 1,2 million de tonnes en 2027, soutenue par des investissements majeurs de First Quantum et Barrick.

La lettre d'information de Daba est maintenant sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

La question centrale pour 2026 n'est pas le prix du cuivre, mais la capacité de l'Afrique à fournir des concentrés fiables aux fonderies mondiales. Les frais de traitement et de raffinage sont devenus le principal point de tension, signalant des pénuries de matières premières alors même que la croissance de la demande se modère. L'infrastructure sera décisive. Des corridors d'exportation concurrents sont en train de remodeler le commerce du cuivre. Le corridor Lobito, soutenu par les États-Unis et l'Union européenne, vise à acheminer le cuivre vers l'Atlantique, tandis que la Chine modernise la voie ferrée de Tazara pour relier la Zambie au port tanzanien de l'océan Indien.

La Development Finance Corporation américaine a engagé 553 millions de dollars pour la modernisation du chemin de fer de Benguela, tandis que des partenaires soutenus par la Chine ont signé un accord de 1,4 milliard de dollars pour le chemin de fer de Tazara. Pour les producteurs, la concurrence entre les corridors pourrait réduire les coûts de transport et les goulets d'étranglement. D'un point de vue géopolitique, elle contribuera à déterminer qui contrôle l'accès à l'approvisionnement en cuivre qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique. Si la RDC et la Zambie parviennent à augmenter leur production sans chocs politiques ou logistiques, l'Afrique restera au coeur de l'équilibre mondial du cuivre. Toute perturbation, aussi minime soit-elle, a désormais le pouvoir de faire fluctuer les prix mondiaux.