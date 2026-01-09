Soudan: Le Président du CST rencontre le Ministre Saoudien adjoint aux AE

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré mercredi le Ministre saoudien adjoint des Affaires étrangères, Walid Al-Khuraiji, en présence du Sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Ambassadeur Muawiya Osman Khalid.

Le responsable saoudien a transmis au Président du Conseil de souveraineté les salutations du Gardien des deux saintes mosquées, roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, et de son prince héritier, Mohamed ben Salman ben Abdelaziz, ainsi que leurs vœux au peuple soudanais pour voir régner la paix et la sécurité.

Le lieutenant-général Al-Burhan a exprimé ses remerciements et son appréciation au Serviteur des deux saintes mosquées et à son prince héritier pour leur intérêt et leur souci de maintenir la paix et la stabilité au Soudan, en faisant allusion aux liens historiques et aux relations fraternelles qui unissent les deux peuples frères.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du Conseil de souveraineté a également exprimé son appréciation au président américain Donald Trump pour l'intérêt qu'il porte au dossier soudanais et ses démarches pour mettre fin à la guerre et instaurer la paix. La rencontre a abordé l'initiative de paix parrainée par le prince héritier saoudien et le président américain Donald Trump, qui vise à traiter la crise soudanaise et à instaurer la paix au Soudan, ainsi que la situation actuelle dans la région. La réunion a également porté sur les dispositions en cours pour la tenue du Conseil de coordination stratégique entre les deux pays, qui jouit du soutien généreux du leadership des deux pays frères.