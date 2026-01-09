Afrique de l'Ouest: Ousmane Sonko - « Le Sénégal et la Mauritanie sont liés par l'histoire et une vision commune »

Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Moctar Ould Djay, effectue une visite officielle au Sénégal du 8 au 9 janvier 2026. À cette occasion, une conférence de presse s'est tenue ce jour au Building administratif, offrant au chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko, l'opportunité de revenir sur l'état des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Sénégal et la Mauritanie entretiennent une coopération jugée très dynamique, caractérisée par des projets structurants et un dialogue politique constant. C'est ce qu'a rappelé Ousmane Sonko.

« Cette visite fait suite à mon déplacement à Nouakchott, il y a un an jour pour jour. Elle nous avait permis de poser les jalons du raffermissement de la coopération entre nos deux États », a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre sénégalais, cette visite permet de réaffirmer le caractère singulier et particulier des relations entre la Mauritanie et le Sénégal, des liens qui transcendent les âges et les générations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ce sont deux pays liés par la géographie, par une histoire très profonde, mais aussi par une communauté de destin, notamment dans la gestion partagée de certaines ressources », a-t-il souligné.

Se réjouissant de cette rencontre, Ousmane Sonko a précisé que les échanges ont dépassé les thématiques classiques.

« Au-delà des questions liées à la pêche, à l'élevage, à l'agriculture, à la gestion des ressources naturelles, à l'installation de nos populations de part et d'autre de la frontière ou encore à sa gestion, nous avons passé en revue des dossiers importants, notamment l'ouvrage du pont de Rosso, avec des acquis substantiels à consolider », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que « les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre ces efforts sans relâche », insistant sur la nécessité d'« une vision stratégique dans la gestion des relations bilatérales et des espaces transfrontaliers ».

La visite de Moctar Ould Djay constitue son premier déplacement officiel à Dakar depuis sa nomination en août 2024. Faisant suite au voyage du Premier ministre sénégalais à Nouakchott, du 12 au 14 janvier 2025, elle revêt un caractère hautement symbolique. Elle vise à consolider davantage le partenariat stratégique entre les deux pays.