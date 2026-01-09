Afrique de l'Ouest: Sénégal-Mauritanie - Dakar et Nouakchott renforcent leur partenariat stratégique

Les relations entre le Sénégal et la Mauritanie franchissent une nouvelle étape. Lors de la visite de travail et d'amitié prévue le 8 et 9 janvier 2026 par le Premier ministre mauritanien El Moctar Ould Djay, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de consolider un partenariat stratégique fondé sur la confiance, la solidarité et des intérêts communs.

Invité par son homologue sénégalais Ousmane Sonko, le chef du gouvernement mauritanien a conduit une importante délégation pour cette visite qui s'inscrit dans la continuité du rapprochement amorcé lors du séjour du Premier ministre sénégalais à Nouakchott en janvier 2025. Les échanges, jugés francs et cordiaux, ont porté aussi bien sur les questions bilatérales que sur les enjeux régionaux et internationaux.

Sur le plan politique, Dakar et Nouakchott se sont félicités de la qualité du dialogue entre les deux États, marqué par une convergence de vues sur de nombreux dossiers. Les deux Premiers ministres ont réaffirmé leur attachement à une concertation permanente dans des secteurs clés tels que l'économie, l'énergie, la pêche, la sécurité, la mobilité, l'agriculture, l'élevage, la santé, les transports et l'enseignement supérieur.

Parmi les projets structurants salués figure le développement du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), symbole du partenariat énergétique entre les deux pays. Les deux parties ont également mis en avant le pont de Rosso, infrastructure stratégique destinée à faciliter la libre circulation des personnes et des biens et à renforcer l'intégration régionale. La coopération dans les domaines minier et industriel, axée sur la gouvernance, la transformation locale des ressources et le renforcement du contenu local, a aussi occupé une place centrale dans les discussions.

Les échanges ont par ailleurs porté sur la promotion du commerce et des investissements, avec l'engagement de lever les obstacles aux échanges et de dynamiser les partenariats entre les secteurs privés sénégalais et mauritanien. Dans ce cadre, la levée de la pratique de la rupture de charge et la perspective de la mise en place d'une plateforme numérique pour la gestion des échanges ont été saluées comme des avancées majeures.

Les deux délégations ont également convenu de renforcer leur coopération dans des secteurs sensibles tels que la pêche, la santé, l'élevage et la gestion de la transhumance transfrontalière, notamment face aux défis sanitaires comme la fièvre de la vallée du Rift. Sur le plan sécuritaire, le caractère exemplaire de la coopération militaire a été souligné, avec la volonté d'élargir les actions conjointes aux autres forces de défense et de sécurité.

La question de la mobilité et de la gestion concertée des flux migratoires a fait l'objet d'échanges approfondis. Les deux pays se sont engagés à garantir la mise en oeuvre intégrale de l'accord sur les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des ressortissants respectifs, avec la mise en place prochaine d'un comité mixte de suivi.

Au niveau régional et international, le Sénégal et la Mauritanie ont réaffirmé leur convergence de positions sur les grands enjeux, notamment le changement climatique, la lutte contre la dégradation des terres, le terrorisme et l'extrémisme violent. Ils ont convenu d'harmoniser davantage leurs positions au sein des organisations régionales et internationales.

Reçu en audience par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre mauritanien a transmis un message d'amitié et de fraternité de la part du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Au terme de son séjour, El Moctar Ould Djay s'est félicité du succès de la visite et de l'accueil chaleureux réservé à sa délégation, scellant ainsi une nouvelle dynamique dans les relations sénégalo-mauritaniennes.