Afrique: CAN 2025 - Les Lions promettent d'aborder 'avec sérénité' leur quart de finale contre le Mali

Tanger — Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont assuré, jeudi à Tanger, vouloir aborder avec "sérénité et concentration" le match de quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 devant les opposer à la sélection nationale malienne vendredi à partir de 16h GMT à Tanger.

"Tous les matchs sont importants. Affronter le Botswana, le Mali ou le Soudan, revient au même. Ce sont des matchs de CAN. Nous allons nous préparer de la meilleure des manières. Demain (vendredi), tout le monde doit en profiter et mettre beaucoup d'implication pour aller en demi-finale", a déclaré le défenseur Mamadou Sarr. Selon le capitaine de Strasbourg (France), "il ne faudra pas tomber dans le piège. Nous avons une bonne histoire avec le Mali en dehors du football. Nous allons jouer ce match comme nous l'avons fait pour les autres".

Sarr n'a joué que 15 minutes depuis le début du tournoi, lors de la 3e journée de la phase de groupes contre le Bénin (3-0), mais a affirmé être prêt à apporter sa contribution à l'équipe. Même discours du côté de Cheikh Tidiane Sabaly, qui s'attend à une rencontre engagée. "Ce sera un match difficile face à une équipe résistante et costaud. À nous d'être au top et bien concentrés", a soutenu l'attaquant de Metz (France), assurant que l'ensemble du groupe est prêt à se donner à fond.

"C'est une équipe agressive. Nous allons nous tenir prêts pour remporter ce match. Nous nous y sommes préparés toute la semaine, notamment avec des séances de visionnage vidéo. Ensuite, sur le terrain, il y aura de la tension, ce sera à nous de jouer notre football. C'est ce qui nous a permis d'en arriver là", a déclaré le défenseur des Lions, Antoine Mendy. Pour le joueur de Nice (France), quel que soit le temps de jeu de chacun, ses coéquipiers restent toujours mobilisés pour le collectif.

