Sénégal: JOJ Dakar 2026 - L'APROSI devient le partenaire logistique officiel du COJOJ

Dakar — Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 a officialisé, jeudi, un partenariat avec l'Agence de promotion des sites industriels (APROSI), devenant ainsi son partenaire logistique officiel pour ce grand évènement sportif.

"Nous avons retenu de faire de l'APROSI un partenaire officiel, au regard de l'enjeu et de ce que représente son apport pour la livraison des Jeux", a déclaré le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, à l'issue d'une cérémonie de signature de convention de partenariat. Il a ajouté que cette décision marque une étape décisive dans les préparatifs de Dakar 2026. M. Wade a souligné l'importance stratégique de ce partenariat pour la bonne livraison des Jeux, insistant sur l'apport déterminant de l'APROSI dans la résolution de problématiques logistiques majeures.

Il a précisé que ce partenariat, longtemps sollicité par les équipes de l'APROSI, consacre une convergence de vues entre les deux parties, avant d'annoncer officiellement la désignation de l'agence comme partenaire logistique officiel des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Pour sa part, le directeur général de l'APROSI, Mamadou Lamine Ndiaye, a déclaré que c'est un "très grand honneur" pour son institution et pour l'ensemble de ses agents, estimant que cette reconnaissance est le fruit d'un travail de longue haleine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Être choisi par le comité d'organisation comme partenaire officiel est une fierté nationale. Nous avons toujours voulu représenter dignement l'État du Sénégal au niveau des plus grands partenaires du mouvement olympique", a-t-il affirmé. Dans le cadre de ce partenariat, l'APROSI a mis à la disposition du COJOJ deux hangars situés sur la plateforme industrielle internationale de Diamniadio, destinés à servir d'espaces de stockage pour les besoins logistiques des JOJ Dakar 2026. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à œuvrer ensemble pour assurer le succès de cet événement sportif majeur, premier du genre organisé sur le continent africain.