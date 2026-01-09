Sénégal: Kaffrine - Une vingtaine d'acteurs des médias formés à l'infographie et à l'IA

8 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Une vingtaine de journalistes et de techniciens des médias de la région de Kaffrine (centre) ont bénéficié d'une formation en infographie et en intelligence artificielle l'intelligence artificielle (IA), a constaté l'APS.

A l'initiative de la section Kaffrine de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), en partenariat avec le groupe Legui TV, cette formation a pour objectif de familiariser les professionnels des médias avec les outils de l'intelligence artificielle. Elle a permis de mettre en exergue l'importance de l'infographie dans le traitement et la diffusion de l'information, a expliqué le formateur, Abdoulaye Touré.

De son côté, le point focal de la Convention des jeunes reporters du Sénégal à Kaffrine, Mamadou Ndiaye, a salué la forte mobilisation des participants et la qualité des échanges, avant de rappeler que la formation continue fait partie intégrante de la mission de la CJRS. Il a également réaffirmé l'engagement de cette structure à poursuivre ce genre d'initiatives, afin de contribuer au renforcement des compétences des acteurs des médias au niveau régional.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.