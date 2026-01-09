Sénégal: Kaffrine - Une vingtaine d'acteurs des médias formés à l'infographie et à l'IA

Kaffrine — Une vingtaine de journalistes et de techniciens des médias de la région de Kaffrine (centre) ont bénéficié d'une formation en infographie et en intelligence artificielle l'intelligence artificielle (IA), a constaté l'APS.

A l'initiative de la section Kaffrine de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), en partenariat avec le groupe Legui TV, cette formation a pour objectif de familiariser les professionnels des médias avec les outils de l'intelligence artificielle. Elle a permis de mettre en exergue l'importance de l'infographie dans le traitement et la diffusion de l'information, a expliqué le formateur, Abdoulaye Touré.

De son côté, le point focal de la Convention des jeunes reporters du Sénégal à Kaffrine, Mamadou Ndiaye, a salué la forte mobilisation des participants et la qualité des échanges, avant de rappeler que la formation continue fait partie intégrante de la mission de la CJRS. Il a également réaffirmé l'engagement de cette structure à poursuivre ce genre d'initiatives, afin de contribuer au renforcement des compétences des acteurs des médias au niveau régional.