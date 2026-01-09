Sénégal: Touba - Un service d'accueil des urgences et une unité de réanimation inaugurés à l'hôpital de Touba Ndamatou

8 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Un service d'accueil des urgences, un laboratoire et une unité de réanimation ont été inaugurés à l'hôpital de Ndamatou, dans la ville de Touba (centre), jeudi, sous la présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy.

"La construction de ce service, qui a été entièrement financée par l'État du Sénégal, traduit la volonté du gouvernement de garantir l'accès des Sénégalais à des soins de santé de qualité", a dit M. Sy lors de la cérémonie d'inauguration. Le laboratoire et l'unité de réanimation inaugurés ont été acquis avec le soutien de la Turquie, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

"La gestion des urgences est une priorité absolue pour le ministère. Les services chargés des urgences sont souvent la porte d'entrée et la vitrine du système de soins. C'est là qu'on évalue l'efficacité de la prise en charge des malades", a souligné Ibrahima Sy. Il a salué le dévouement du personnel de l'hôpital de Touba Ndamatou. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence des autorités administratives locales et de l'ambassadrice de la Turquie au Sénégal, Hatice Nur Sağman.

