Sénégal: Réunion préparatoire de la Conférence sur l'eau - Le pays renforce sa coordination multi-acteurs (Officiel)

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est félicité, jeudi, de l'organisation de l'atelier national de mobilisation des acteurs sénégalais de l'eau dans le but de renforcer la coordination multi-acteurs et la contribution du Sénégal à la réunion préparatoire de haut niveau, prévue les 26 et 27 janvier prochains à Dakar, en perspective de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026.

Cet atelier national stratégique de mobilisation organisé en prélude de la Conférence des Nations unies sur l'eau qui se tiendra du 2 au 4 décembre 2026 aux Émirats arabes unis, a enregistré la participation des ministères sectoriels, d'agences nationales, des collectivités territoriales, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. La Conférence des Nations unies sur l'eau est co-présidée par le Sénégal et les Émirats arabes unis.

"Cette conduite conjointe du processus illustre une action publique coordonnée qui est à la fois politique, diplomatique et technique et reflète notre volonté de renforcer la coordination multi- acteurs, de construire une dynamique nationale inclusive multisectorielle, concertée, mais également à la hauteur des enjeux de cet évènement international", a déclaré Cheikh Tidiane Dièye. Il présidait l'atelier national de mobilisation des acteurs sénégalais de l'eau pour la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau.

"C'est au regard de notre expérience et de notre engagement sur la scène internationale que le Sénégal, aux côtés des Emirats arabes unis, a conduit, depuis mai 2024, une année de consultation informelle intensive associant les États membres et les entités du système des Nations unies", a-t-il souligné. Ces échanges, selon lui, ont conduit à bâtir une approche résolument "inclusive" et à préparer les étapes formelles et décisives du processus.

Il a rappelé que l'année 2025 a été marquée par deux étapes importantes, notamment la session de consultation du 3 mars ayant permis de recueillir les contributions des États membres de l'ONU sur les thématiques des dialogues interactifs, mais également l'adoption par consensus des systèmes de dialogues interactifs, le 9 juillet, sous l'égide du président de l'Assemblée générale des Nations unies.

Evoquant la réunion préparatoire de haut niveau prévue à Dakar, les 26 et 27 janvier 2026, il a estimé qu'elle revêt une importance décisive pour le Sénégal. "Elle devra permettre de consolider le contenu des six dialogues interactifs retenus, d'aligner les priorités des parties prenantes avec l'agenda des Objectifs de développement durable (ODD), d'impulser les orientations stratégiques, mais également de structurer des projets de messages politiques en direction de la conférence d'Abu Dhabi", a expliqué Cheikh Tidiane Diéye.

Selon lui, le Sénégal est conscient des enjeux d'une démarche nationale structurelle en perspective de la Conférence des Nations unies sur l'eau. Cheikh Tidiane Dièye, s'est félicité également, de l'installation du comité national de suivi et de préparation de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026, le 15 décembre 2025, suite à une réunion co-présidée par le ministère en charge des Affaires étrangères et celui de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"Ce comité multisectoriel a pour mission d'assurer la coordination efficace et inclusive de l'ensemble du processus, de garantir la préparation optimale de notre pays et de suivre le processus devant mener à la réunion préparatoire de Dakar mais aussi à la Conférence prévue à Abu Dhabi (Emirats arabes unis)"', a-t-il expliqué. M. Dièye a renseigné que "le choix du co-président (sénégalais) de cette conférence est en cours de finalisation". Il dit espérer que ce processus sera conclu dans les prochains jours, soulignant que cette étape est "essentielle" pour structurer la feuille de route et garantir l'équilibre politique de ce sommet.

La Conférence des Nations Unies sur l'eau vise à susciter une ambition et un engagement accrus de la part de la communauté internationale pour créer des alliances, générer des solutions adéquates et mettre en œuvre des actions concrètes qui peuvent réellement accélérer les progrès vers la réalisation de l'ODD 6. Elle va constituer la première Conférence de l'ONU explicitement centrée sur l'ODD 6, marquant ainsi une étape majeure.