Sénégal: Enseignement coranique - Ziguinchor affine ses recommandations

8 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le comité régional de pilotage des assises des "daara" (écoles coraniques) de Ziguinchor (sud) s'est réuni, jeudi, pour examiner et adopter les conclusions des concertations organisées dans les 30 communes de la région.

Le président de la République avait demandé aux écoles coraniques, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des "daara", le 21 novembre 2024, de tenir de larges concertations en vue d'une "refondation" de l'enseignement dispensé par ces écoles. La réunion du comité régional de pilotage des assises des "daara" a été précédée de rencontres organisées dans les départements de Bignona, Ziguinchor et Oussouye, a expliqué Alsény Bangoura, l'adjoint du gouverneur de Ziguinchor, chargé des questions de développement de la région.

"Aujourd'hui, nous avons réuni l'ensemble des acteurs : la société civile, les associations de maîtres coraniques, les familles religieuses, etc. Le but visé est de réfléchir à la quintessence des recommandations et des diagnostics faits dans les départements", a expliqué M. Bangoura. Le comité régional de pilotage des assises des "daara" souhaite faire des propositions consensuelles, qui permettent de bâtir "un modèle de 'daara' adapté aux réalités sociales, éducatives et culturelles du pays".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Papa Gorgui Ndiaye, cette rencontre est une étape décisive de la contribution de la région de Ziguinchor à l'élaboration d'un nouveau système d'enseignement coranique. "Il s'agit d'élaborer le rapport régional de concertation, qui fait la synthèse des rapports départementaux. Ce document servira de base aux discussions nationales sur l'avenir des 'daaras"', a expliqué M. Ndiaye. Un rapport régional comprenant les recommandations et suggestions de la région de Ziguinchor sera transmis aux pouvoirs publics chargés d'organiser les assises nationales sur les "daara", selon l'inspecteur d'académie.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.