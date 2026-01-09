Sénégal: Enseignement coranique - Ziguinchor affine ses recommandations

Ziguinchor — Le comité régional de pilotage des assises des "daara" (écoles coraniques) de Ziguinchor (sud) s'est réuni, jeudi, pour examiner et adopter les conclusions des concertations organisées dans les 30 communes de la région.

Le président de la République avait demandé aux écoles coraniques, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des "daara", le 21 novembre 2024, de tenir de larges concertations en vue d'une "refondation" de l'enseignement dispensé par ces écoles. La réunion du comité régional de pilotage des assises des "daara" a été précédée de rencontres organisées dans les départements de Bignona, Ziguinchor et Oussouye, a expliqué Alsény Bangoura, l'adjoint du gouverneur de Ziguinchor, chargé des questions de développement de la région.

"Aujourd'hui, nous avons réuni l'ensemble des acteurs : la société civile, les associations de maîtres coraniques, les familles religieuses, etc. Le but visé est de réfléchir à la quintessence des recommandations et des diagnostics faits dans les départements", a expliqué M. Bangoura. Le comité régional de pilotage des assises des "daara" souhaite faire des propositions consensuelles, qui permettent de bâtir "un modèle de 'daara' adapté aux réalités sociales, éducatives et culturelles du pays".

Selon l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Papa Gorgui Ndiaye, cette rencontre est une étape décisive de la contribution de la région de Ziguinchor à l'élaboration d'un nouveau système d'enseignement coranique. "Il s'agit d'élaborer le rapport régional de concertation, qui fait la synthèse des rapports départementaux. Ce document servira de base aux discussions nationales sur l'avenir des 'daaras"', a expliqué M. Ndiaye. Un rapport régional comprenant les recommandations et suggestions de la région de Ziguinchor sera transmis aux pouvoirs publics chargés d'organiser les assises nationales sur les "daara", selon l'inspecteur d'académie.