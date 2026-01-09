Sénégal: Aïssatou Mbodj - 'Les daaras doivent devenir des espaces d'insertion et de production d'opportunités économiques'

Dakar — La Déléguée générale à l'emploi rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aissatou Mbodj, a souligné jeudi à Dakar la nécessité de faire des daaras (écoles coraniques) des espaces d'insertion et de création d'opportunités économiques.

"A la DER/FJ, nous avons la ferme conviction que les daara, qui sont à la fois des lieux de savoir, de transmission, d'éthique et de discipline, doivent aussi devenir des espaces d'insertion et de production d'opportunités économiques", a-t-elle déclaré. Aissatou Mbodj s'exprimait lors de la cérémonie de remise symbolique de financements à hauteur de 500 millions de francs CFA à des diplômés de langues arabes et apprenants sortants des écoles coraniques dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes (PAVIE I).

Il est question, à travers cette initiative, d'éradiquer les obstacles structurels qui s'opposent au financement de cette cible particulière, a martelé la Déléguée gérale à l'emploi rapide des femmes et des jeunes. "En décembre 2025, la DER/FJ a accordé un financement global de 76 420 890 FCFA à 33 bénéficiaires directs, permettant la création d'environ 50 emplois indirects dans huit régions du Sénégal", a-t-elle fait valoir, rappelant que le commerce et les services, l'élevage et "l'artisanat générateurs rapides de revenus et d'emplois", étaient les secteurs ciblés.

En outre, Mme Mbodj a prôné des réajustements au sein de sa structure afin de favoriser l'inclusion des femmes diplômées en langue arabe et les "Ndeyou-Daaras" (marraines des daaras) qui bénéficient de seulement 6% des financements contre 94% pour les hommes. Pour le directeur des Affaires religieuses, Djim Ousmane Dramé, l'objectif "est d'encourager la diversité économique et d'assurer que chaque entrepreneur arabophone, quel que soit le domaine dans lequel il souhaite évoluer, puisse bénéficier de l'appui nécessaire pour réaliser ses ambitions" .

Il a souligné qu'à travers ce soutien, l'Etat favorise non seulement la création d'entreprises, mais aussi la résilience économique face aux défis futurs, car "chaque projet soutenu est une promesse d'innovation et de dynamisme". "(... ) l'entrepreneuriat est à la portée de tous, indépendamment de la langue...", a affirmé Djim Dramé.