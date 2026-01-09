Afrique: Un film sur Cheikh Anta Diop projeté au lycée 'JFK' pour sensibiliser les élèves sur le patrimoine sénégalais et africain

Dakar — Le film documentaire du réalisateur sénégalais Ousmane William Mbaye, "Kemtiyu (terre noire), Séex Anta", a été projeté, jeudi, au Lycée John F. Kennedy, un établissement réservé exclusivement aux filles, pour sensibiliser les élèves sur le patrimoine sénégalais en particulier et africain en général à travers l'œuvre de Cheikh Anta Diop.

Ce film documentaire de 90 minutes, réalisé en 2016, dans le cadre de l'anniversaire du décès de Cheikh Anta Diop (1923-1986), retrace le parcours exceptionnel de ce savant, historien, égyptologue et homme politique sénégalais. Le documentaire explore ses recherches scientifiques majeures sur l'origine africaine de la civilisation égyptienne, mais aussi, son engagement politique pour l'indépendance et la dignité africaine. Il démontre également sa vision d'une renaissance culturelle fondée sur la science et la connaissance de soi.

"Ce mois-ci, c'est le thème 'patrimoine sénégalais', nous avons choisi le film de Ousmane-William Mbaye, car, c'est très important de montrer la culture sénégalaise et l'identité sénégalaise et africaine, ainsi que le patrimoine culturel aux élèves", a expliqué la directrice du "festival films femmes Afrique", Martine Ndiaye. Dans un entretien avec l'APS au terme de cette projection organisée dans le cadre de l'initiative dénommée "ciné-club", Mme Ndiaye, a insisté sur le fait de sensibiliser les élèves sur les œuvres de Cheikh Anta Diop, afin de leur permettre de l'avoir toujours en mémoire.

"(...) bientôt c'est l'anniversaire de son décès et c'est important que lors de cette commémoration, si les élèves ont vu ce film, qu'elles soient plus attentives aux événements liés à l'anniversaire de la mort de Cheikh Anta Diop. C'est une manière de les préparer", a-t-elle souligné. Pour Ousmane William Mbaye, la diffusion de ce film dans des écoles est fondamentale dans la mesure où Cheikh Anta Diop demeure un modèle pour la jeunesse africaine.

"Aujourd'hui, on a besoin d'optimisme et de connaissances, on a eu deux classes de quatrième, et je me disais, ça doit être dur pour elles, mais dans le débat, je me suis rendu compte qu'elles ont compris, car il y a eu des questions intéressantes et des échanges fructueux", a salué le cinéaste, ajoutant que ce débat sur Cheikh Anta Diop lui donne de l'espoir pour aller vers les jeunes afin de leur proposer ses films. Adama Oury Camara, élève en 4eme au Lycée John F. Kennedy, s'est dit satisfaite après avoir vu ce film sur Cheikh Anta Diop, dont elle a souvent entendu parler.

A l'en croire, cette projection lui a permis non seulement de découvrir les œuvres du savant sénégalais, mais aussi de comprendre sa lutte pour l'identité africaine. Un avis partagé par sa condisciple, Mariam Diouldé Barry, qui pense que les travaux de Cheikh Anta Diop sur la civilisation égyptienne renseignent sur beaucoup de choses. "Le film nous a enseigné beaucoup de choses sur son vécu, ses études, ses recherches et cela nous permet nous en tant que jeunes africaines de prendre conscience ce que nous sommes", explique-t-elle.

La projection du film "Kemtiyu Séex Anta" est prévu dans plusieurs autres lycées de Dakar, notamment à Ousmane Sembène de Yoff, au lycée scientifique de Grand Dakar, et au lycée Amath Dansokho de Ouakam. Décédé en 1986, Cheikh Anta Diop est l'un des plus grands intellectuels africains du 20eme siècle. Formé à la Sorbonne (France), il mène des études en chimie, physique nucléaire, histoire et égyptologie. Ses travaux scientifiques ont profondément marqué la recherche africaine et mondiale, en démontrant notamment que l'Egypte antique était une civilisation africaine noire.