Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Un centre éco-numérique ouvert à l'INP-HB

L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro dispose désormais en son sein d'un centre éco-numérique dénommé « Génie », dédié à l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat vert et la transformation numérique. Ce centre, qui n'est pas une simple salle informatique, est conçu pour amener les jeunes à réfléchir, à innover et à créer, en mettant à profit le potentiel technologique et intellectuel de l'Inp-HB.

L'ouverture de ce centre, intervenue le 3 janvier 2026, marque une étape majeure dans la dynamique de modernisation et d'excellence engagée par l'établissement. Il s'agit d'un espace innovant, se distinguant des salles numériques classiques ou des cybercafés. Il se veut avant tout un lieu de réflexion, de travail et de création, destiné à stimuler l'esprit d'innovation et de créativité chez les étudiants.

Selon Ivan Kuyo, digital officer à l'Institut mondial pour la croissance verte, le centre « Génie » est un espace éco-numérique qui allie technologie, apprentissage et incubation. « Il est doté d'une trentaine d'ordinateurs et d'une plateforme pédagogique permettant aux étudiants de se former aussi bien aux compétences numériques de base qu'aux pratiques vertes liées à l'économie durable. Il s'inscrit dans la continuité de la formation des étudiants de l'Inp-HB, notamment en matière de technologies et de thématiques vertes », a-t-il fait savoir.

Il a ajouté que le centre répond aux priorités actuelles du gouvernement ivoirien en matière d'économie circulaire, de réduction de l'empreinte carbone et de promotion de projets innovants, en lien avec les engagements internationaux.

Ce projet, financé conjointement par l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica) et le gouvernement ivoirien, vise ainsi à accompagner les jeunes afin de faire émerger des initiatives entrepreneuriales à fort impact économique et environnemental. D'une durée de trois ans (2024-2027), il sera animé par des enseignants de l'Inp-HB et accueillera exclusivement des étudiants de l'institut.

Des cohortes successives seront formées au cours de cette période, avec l'ambition de faire émerger de véritables champions nationaux de l'entrepreneuriat vert et du numérique.