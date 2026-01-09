Madagascar: 2026 - Treize jours fériés potentiels et cinq week-ends prolongés en perspective

Le calendrier 2026 indique 13 jours fériés, dont quelques-uns restent à confirmer, s'agissant principalement de fêtes religieuses musulmanes dont la fixation des dates se fait généralement en consultant la communauté musulmane de Madagascar.

La liste des jours fériés est généralement officialisée en Conseil des ministres, mais pour cette année, la liste officielle des jours fériés n'y a pas encore été abordée. Outre le jour de l'An, le 1er janvier dernier, le prochain jour férié de l'année 2026 sera le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme.

Mais cette année, cette journée tombe un dimanche. Il n'y aura ainsi pas de journée vaquée spécialement pour les femmes cette année, du moins pour celles dont le métier n'exige pas de travail pendant le week-end.

Pour les femmes amenées à travailler le week-end, elles pourront jouir de leur journée chômée et payée, le 8 mars 2026. Le même mois, deux autres jours fériés figurent sur le calendrier : la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, prévue le 20 mars 2026, date qui reste à confirmer, et le 29 mars, commémoration des événements de 1947, mais qui tombe également un dimanche.

Premier week-end de trois jours. Le mois suivant, en avril, le week-end pascal inclura le jour férié suivant, dans la mesure où Pâques sera cette année le 5 avril, suivi du lundi de Pâques, le 6 avril 2026.

Le premier week-end prolongé de l'année. En mai, quatre jours fériés sont inscrits sur le calendrier, dont deux amènent à des week-ends prolongés : le 1er mai 2026, fête du Travail, tombe un vendredi, ce qui permettra aux travailleurs de profiter d'un long week-end de trois jours ; le jeudi 14 mai, Ascension ; la Pentecôte et le lundi de Pentecôte, les 24 et 25 mai (deuxième long week-end dans le même mois, et le troisième de l'année) ; et enfin l'Aïd el-Adha, fête musulmane prévue le 27 mai, également à confirmer.

« Fêt-nat ». En juin, la fête nationale, le 26 juin 2026, est le seul jour férié inscrit sur le calendrier. Tombant un vendredi, la « fêt-nat » permettra d'enchaîner le samedi et le dimanche, faisant de ce week-end le quatrième week-end prolongé de l'année.

Il va falloir attendre le mois d'août pour le jour férié suivant, le onzième de l'année : l'Assomption, le 15 août, qui tombe un samedi. En novembre, la Toussaint tombe également en week-end, le 1er novembre 2026 étant un dimanche. Et enfin, Noël, le 25 décembre 2026, treizième et dernier jour férié de l'année, tombe un vendredi, ce qui amène au cinquième week-end prolongé de l'année 2026 !