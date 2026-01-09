Burkina Faso: Forces Armées nationales - Le Général de division Célestin Simporé reçoit ses attributs des mains du Président du pays

8 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Promu Général de division par décret signé le 30 décembre 2025, l'Officier général des Forces Armées Nationales (FAN), Célestin SIMPORÉ a reçu les attributs que lui confère son nouveau grade, ce jeudi 08 janvier 2026 au Palais présidentiel de Koulouba. C'est Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l'État, Chef Suprême des Forces Armées Nationales qui lui a porté ses épaulettes et lui a remis son béret, le tout flanqué des trois étoiles.

En exprimant sa reconnaissance et sa gratitude au Chef Suprême des Forces Armées Nationales, le tout nouveau Général de division Célestin SIMPORÉ a dit prendre cette promotion sous deux facettes : « d'abord une preuve de confiance renouvelée, en ma modeste personne, pour la conduite de la mission qu'il a bien voulu me confier et aussi un rappel à encore mieux faire ».

Issu du Génie militaire, l'actuel Ministre d'État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) qui arbore ainsi ses attributs de Général de division a occupé plusieurs postes de responsabilité dans la haute hiérarchie militaire, dont les plus récents sont : de février 2022 à mars 2023, Chef d'État-Major Général des Armées Adjoint.

Fonction qu'il cumule, dès décembre 2022, avec celle de Commandant des Opérations du Théâtre National (COTN). Le 31 mars 2023, il est nommé Chef d'État-Major Général des Armées avant d'être appelé aux fonctions de Ministre d'État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le 08 décembre 2024.

Le Général de division Célestin SIMPORÉ est Commandeur de l'Ordre de l'Étalon depuis décembre 2025.

