Afrique de l'Est: MPOX - Certificat médical obligatoire pour les Malgaches se rendant aux Comores

Face à la présence de la variole du singe (Mpox) à Madagascar, le gouvernement comorien a décidé de renforcer ses mesures sanitaires. Depuis le mercredi 7 janvier 2026, tout passager en provenance de Madagascar souhaitant entrer aux Comores doit obligatoirement présenter un certificat médical.

Selon le communiqué du ministère comorien de la Santé et de la Protection sociale, l'absence de ce document entraîne un refus immédiat d'entrée sur le territoire, dès l'arrivée aux ports et aéroports.

Cette décision vise à limiter les risques de propagation de la maladie et à protéger la population comorienne. Les voyageurs venant des pays à risque sont invités à être attentifs à leur état de santé et à signaler tout symptôme suspect aux autorités sanitaires.