Madagascar: MEAH - Fourniture d'urgence de 14 groupes électrogènes de secours pour la Jirama

« Quand l'électricité est coupée, cela a des répercussions sur la production et l'approvisionnement en eau. » Ce sont là les propos du Dr Razafindrianiaina Minosoa Anjaratiana Elia, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), lors de la remise de plusieurs matériels et équipements d'urgence pour la Jirama à Ambohijatovo Ambony, hier.

Propos qui témoignent de l'importance d'apporter une approche systémique à la résolution des problématiques liées à l'approvisionnement en eau, tant dans la capitale que dans toutes les régions de Madagascar.

En effet, les coupures d'électricité perturbent la production et la distribution de l'eau de la compagnie nationale d'eau et d'électricité.

Pour ce qui est des équipements fournis et livrés hier, l'on cite quatorze (14) groupes électrogènes de secours destinés à des stations de la Jirama éparpillées sur plusieurs sites d'Antananarivo, dont le campus universitaire d'Ankatso, Analamahitsy, Mandriambero, Ambohimanarina, rue Guillet, Ambodimita, Anosizato, Amboaroy, Antsahameva, Betongolo, Ambatondratrimo, Sabotsy Namehana, Ambohibe et Ambohidroa.

Outre ces groupes électrogènes, des équipements nécessaires au remplacement du réseau de distribution d'eau de la Jirama ont également été livrés hier. La fourniture de ces équipements et matériels entend réduire de façon conséquente les coupures d'approvisionnement en eau dans la capitale.

Une mission que le gouvernement, via le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), s'est donnée dans le top 3 de ses priorités, avec la résolution des problèmes de délestage. Ce, dans la mesure où « l'accès à l'eau est un droit fondamental », pour ne pas paraphraser les dires du Dr Razafindrianiaina Minosoa Anjaratiana.