Madagascar: MEAH - Fourniture d'urgence de 14 groupes électrogènes de secours pour la Jirama

9 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

« Quand l'électricité est coupée, cela a des répercussions sur la production et l'approvisionnement en eau. » Ce sont là les propos du Dr Razafindrianiaina Minosoa Anjaratiana Elia, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), lors de la remise de plusieurs matériels et équipements d'urgence pour la Jirama à Ambohijatovo Ambony, hier.

Propos qui témoignent de l'importance d'apporter une approche systémique à la résolution des problématiques liées à l'approvisionnement en eau, tant dans la capitale que dans toutes les régions de Madagascar.

En effet, les coupures d'électricité perturbent la production et la distribution de l'eau de la compagnie nationale d'eau et d'électricité.

Pour ce qui est des équipements fournis et livrés hier, l'on cite quatorze (14) groupes électrogènes de secours destinés à des stations de la Jirama éparpillées sur plusieurs sites d'Antananarivo, dont le campus universitaire d'Ankatso, Analamahitsy, Mandriambero, Ambohimanarina, rue Guillet, Ambodimita, Anosizato, Amboaroy, Antsahameva, Betongolo, Ambatondratrimo, Sabotsy Namehana, Ambohibe et Ambohidroa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Droit

Outre ces groupes électrogènes, des équipements nécessaires au remplacement du réseau de distribution d'eau de la Jirama ont également été livrés hier. La fourniture de ces équipements et matériels entend réduire de façon conséquente les coupures d'approvisionnement en eau dans la capitale.

Une mission que le gouvernement, via le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), s'est donnée dans le top 3 de ses priorités, avec la résolution des problèmes de délestage. Ce, dans la mesure où « l'accès à l'eau est un droit fondamental », pour ne pas paraphraser les dires du Dr Razafindrianiaina Minosoa Anjaratiana.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.