Afrique: Tennis - Championnat d'Afrique australe, huit jeunes Malgaches en lice à Gaborone

Huit jeunes tennismen malgaches, âgés de moins de 14 et de moins de 16 ans, ont pris la direction de Gaborone, au Botswana, ce mercredi, pour participer aux Championnats d'Afrique australe juniors, individuels et par équipes, qui se dérouleront du 7 au 18 janvier 2026.

Encadrée par l'entraîneur Miary Zo Dominique Rakotondramboa, la délégation malgache affrontera les meilleures raquettes de la région d'Afrique australe dans les épreuves individuelles. La compétition par équipes est réservée à la catégorie des moins de 14 ans, les moins de 16 ans, moins nombreux, ne participant pas à cette formule collective.

Chez les moins de 14 ans filles, Madagascar sera représenté par Ainameva Onintsoa Ramanampanoharana, Koloina Randriamananjara et Ambinimanana Précieuse Rakotovao. Du côté des garçons, la sélection est composée de Ilo Yoann Rasoarahona Randriamanga, Manome Fifaliana Rakotoniaina et Antso Loïc Rakotomalala.

En catégorie moins de 16 ans, Eliana Matéo Randrianasolo défendra les couleurs nationales chez les filles, tandis que Ny Avo Andrianina Razafindrazaka sera engagé chez les garçons.

Organisés sous l'égide de la Confédération africaine de tennis (CAT) et de l'ITF, ces championnats régionaux constituent une étape importante dans le parcours des jeunes joueurs, servant souvent de tremplin qualificatif vers des compétitions continentales de plus grande envergure. La délégation malgache ambitionne d'y briller tout en engrangeant une précieuse expérience face aux meilleures nations d'Afrique australe.