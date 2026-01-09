Maroc: Le pays, allié historique et partenaire stratégique fiable des Etats-Unis

Plusieurs congressmen et sénateurs américains ont salué l'amitié historique et le partenariat stratégique liant le Maroc et les Etats-Unis, qui font du Royaume un allié fiable et incontournable de l'Amérique depuis 250 ans.

A l'occasion d'une soirée de gala organisée mardi soir au Congrès US, dans le cadre de l'initiative "Project Legacy Morocco", ces élus américains, démocrates et républicains, ont ainsi tenu à rendre hommage aux relations séculaires entre les Etats-Unis et le Maroc, qui trouvent leur origine dans la décision historique du Royaume de devenir, en 1777, la première nation à reconnaître l'indépendance de la jeune République américaine.

Un acte politique très fort qui trouve aujourd'hui toute sa signification historique et sa portée diplomatique alors que les Etats-Unis s'apprêtent à célébrer cette année le 250e anniversaire de leur indépendance.

"Seulement 18 mois après la Déclaration d'indépendance, le Maroc a été le premier pays à reconnaître la République américaine nouvellement indépendante, ouvrant la voie à la signature du Traité de paix et d'amitié de 1786, toujours en vigueur aujourd'hui et qui est le plus ancien traité ininterrompu de l'histoire des Etats-Unis", s'est félicité la congresswoman républicaine, Mariannette Miller-Meeks.

"Tanger abrite toujours la première propriété diplomatique américaine à l'étranger, symbole durable de ce lien indéfectible", a souligné la représentante de l'Etat de l'Iowa au Congrès, notant que le Maroc reste aujourd'hui le seul pays africain à être lié par un accord de libre-échange avec les Etats-Unis et à être désigné allié majeur hors-OTAN.

De son côté, le congressman démocrate Samford Bishop s'est réjoui du fait que les relations entre les Etats-Unis et le Maroc sont "presque aussi vieilles que la nation américaine elle-même", soulignant que l'amitié séculaire entre les deux pays a évolué et s'est renforcée au fil des siècles.

Le Royaume du Maroc constitue aujourd'hui un partenaire fiable et essentiel pour l'Amérique à plusieurs égards, a affirmé le représentant de l'Etat de la Géorgie, émettant le souhait de voir le partenariat stratégique entre Rabat et Washington continuer de se raffermir dans l'intérêt mutuel des deux nations.

Même son de cloche chez le congressman Jonathan Jackson, pour qui, l'amitié maroco-américaine a su résister à l'épreuve du temps et des aléas géopolitiques et idéologiques qu'a connus le monde au cours des deux derniers siècles et demi, en ce sens que cette relation séculaire ne cesse de s'ancrer au fil du temps.

"Aujourd'hui, au moment où nous sommes confrontés à plusieurs défis mondiaux, nous ne le faisons pas en tant qu'étrangers, mais en tant que partenaires de longue date. Notre tâche consiste désormais non seulement à célébrer l'histoire, mais aussi à la prolonger, afin de garantir que les 250 prochaines années soient marquées par la paix, le respect mutuel et un engagement commun en faveur de l'épanouissement humain", a souligné le représentant démocrate de l'Illinois.

Pour sa part, le sénateur républicain Tim Sheehy a rappelé qu'à une époque où "la nation américaine cherchait à s'imposer sur la scène internationale, le Maroc a été l'un des rares pays à lui apporter son soutien et à reconnaître sa légitimité".

"Aujourd'hui, et en ces temps d'incertitude, qu'il s'agisse de la guerre contre le terrorisme ou des nouvelles menaces, il est plus important que jamais d'investir dans nos alliances et de rester fermes dans ces relations", a plaidé le jeune sénateur du Montana.

Le sénateur démocrate Tim Kaine a insisté, quant à lui, sur l'importance stratégique de l'axe Rabat-Washington, relevant l'intérêt pour les Etats-Unis, qui commémorent cette année le 250e anniversaire de leur indépendance, de célébrer également cette relation spéciale avec "notre plus ancien partenaire diplomatique", le Royaume du Maroc.

M. Kaine, également ancien gouverneur de la Virginie, a affirmé que la relation avec le Maroc reste "très importante pour les Etats-Unis et elle ne fera que gagner en importance".

De son côté, le congressman démocrate Jimmy Panetta a relevé qu'après près de 250 ans, le Maroc reste aujourd'hui l'un des plus anciens alliés de l'Amérique "avec lequel nous entretenons des relations de grande qualité tant aux niveaux diplomatique, militaire qu'économique".