Maroc: Rudolph Atallah - Sous le leadership de SM le Roi, le Royaume s'érige en pilier de stabilité et de modération

8 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s'érige en "pilier de stabilité, de modération et de leadership tourné vers l'avenir", a affirmé, mardi soir à Washington, le directeur adjoint principal chargé de la lutte contre le terrorisme au Conseil national de sécurité (NSC) relevant de la Maison Blanche, Rudolph Atallah.

"Le Maroc a continué de renforcer son rôle de pilier de stabilité, de modération et de leadership tourné vers l'avenir dans une région très complexe. Et la vision de Sa Majesté le Roi a permis d'approfondir le partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis dans les domaines de la sécurité, du développement économique et de la coopération régionale", a souligné M. Atallah devant un parterre de Congressmen, de dignitaires politiques et de diplomates réunis lors d'une soirée de gala au Congrès US pour célébrer les relations historiques et le partenariat stratégique liant Rabat et Washington.

Après avoir rappelé que le Royaume est un partenaire fiable, le responsable de la Maison Blanche a relevé que "lorsque des défis se présentent (...) le Maroc a toujours su être très fiable et réagir de manière discrète, professionnelle et cohérente". Il ne s'agit pas là d'une "alliance de convenance, mais d'une alliance fondée sur la confiance et la responsabilité partagée", a-t-il soutenu.

"En tant que personne ayant consacré toute sa vie à la sécurité et au partenariat, je peux confirmer avec certitude que le Maroc n'est pas seulement l'un des plus anciens et meilleurs alliés des Etats-Unis, mais aussi le plus fiable", a encore affirmé M. Atallah.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Aujourd'hui, nous rendons hommage à notre relation forgée au fil des siècles et nous réaffirmons notre engagement à la poursuivre ensemble", a-t-il conclu.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.