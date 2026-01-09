Maroc: 31ème édition des Semaines du film européen au pays

L'un des temps forts de la saison cinématographique au Maroc, la 31ème édition des Semaines du film européen sera organisée du 28 janvier au 11 février à Rabat, Casablanca et Marrakech.

Initiée par l'Union européenne au Maroc, l'édition de cette année s'ouvrira avec "Valeur sentimentale", le nouveau long-métrage du réalisateur dano-norvégien Joachim Trier, lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes, indique un communiqué de la délégation de l'UE au Maroc. Très attendu des cinéphiles, ce rendez-vous demeure fidèle à une programmation à la fois exigeante, accessible et ouverte sur le monde

"Valeur sentimentale" s'est rapidement imposé comme l'un des événements cinématographiques européens de l'année, ayant réalisé un rayonnement international considérable avec huit nominations aux Golden Globes, cinq nominations aux European Film Awards, et shortlisté dans plusieurs catégories pour les prochains Oscars, note le communiqué.

Dans cette oeuvre coproduite par la France, la Norvège, l'Allemagne, la Suède et le Danemark, le réalisateur dano-norvégien signe un drame sur la mémoire et la filiation, incarné par Renate Reinsve, Stellan Skarsgård et Elle Fanning.

Le film raconte le retour d'un père, célèbre cinéaste absent depuis des années, auprès de ses filles Agnès et Nora. Lorsqu'il propose le rôle principal de son prochain film à Nora, qui le refuse, il se tourne vers une star hollywoodienne pour la remplacer, ravivant des souvenirs douloureux et des fractures anciennes au sein de la famille.

Cité par le communiqué, l'ambassadeur de l'UE au Maroc, Dimiter Tzantchev, a indiqué que "les Semaines du film européen sont un espace privilégié de rencontre entre les publics, les cultures et les imaginaires", soulignant qu'"à travers une sélection de films européens récents, elles apportent des regards singuliers sur les sociétés et ouvrent des espaces de dialogue entre l'Europe, le Maroc et les deux rives de la Méditerranée".

Les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l'Union européenne au Maroc en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Centre cinématographique marocain.

Depuis leur création, les Semaines du film européen n'ont cessé de promouvoir le cinéma d'auteur européen auprès du public marocain, en favorisant la découverte d'oeuvres souvent inédites en salle.

Cette programmation est également enrichie par une sélection de courts métrages du Sud de la Méditerranée, mettant en lumière de jeunes cinéastes et proposant des regards singuliers sur les réalités contemporaines des deux rives.