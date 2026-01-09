Madagascar: Courses automobiles sauvages - Le MJS hausse le ton !

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) vient de publier un rappel officiel concernant l'organisation des compétitions de sport automobile à Madagascar.

Dans une correspondance adressée au président de la Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) ainsi qu'aux organisateurs non autorisés, le ministère, à travers le directeur général des Sports par intérim, Brice Rajohanesa Harinirina, souligne que ces activités sont strictement réglementées et ne peuvent être organisées que sous l'égide de la FSAM ou par des entités ayant obtenu son aval formel.

En effet, le ministère de tutelle constate avec une « vive préoccupation » la recrudescence de courses automobiles dites sauvages, organisées en dehors de tout cadre légal. Ces pratiques, qualifiées d'illicites, exposent gravement les participants, les spectateurs et même les biens publics et privés à des risques élevés d'accidents. Pire encore, elles se déroulent sans aucune couverture d'assurance agréée, ce qui engage directement la responsabilité des organisateurs.

Sanctions prévues

Dans son communiqué, le ministère insiste sur le fait qu'il ne saurait être tenu pour responsable de ces manifestations non autorisées. Il refuse également que son nom soit associé, de près ou de loin, à ces activités jugées dangereuses et contraires aux textes en vigueur.

Le MJS demande ainsi à toute personne physique ou morale impliquée dans l'organisation de compétitions automobiles sans autorisation de cesser immédiatement toute activité non conforme à la réglementation, de se rapprocher de la FSAM pour toute demande de reconnaissance ou d'homologation, et de se conformer strictement aux exigences de sécurité, d'assurance et d'encadrement imposées par les textes régissant le sport automobile.

Le ministère prévient qu'il se réserve le droit de saisir les autorités compétentes pour toute infraction constatée. Cette correspondance vaut rappel officiel et mise en garde, signée et confirmée par le directeur général des Sports par intérim, Brice Rajohanesa Harinirina.