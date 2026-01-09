Ile Maurice: Agaléga - Priorité à l'autosuffisance alimentaire et à la reconstruction

L'archipel d'Agaléga se trouve à un tournant délicat de son développement. Entre les projets annoncés pour améliorer l'autosuffisance et la qualité de vie des habitants et les difficultés persistantes accentuées par le passage du cyclone Chido, le quotidien des Agaléens reste marqué par l'attente et l'incertitude. La visite officielle de Paul Bérenger en avril 2025 devait marquer une nouvelle étape. Plusieurs mois plus tard, les interrogations demeurent.

Le 3 avril 2025, Paul Bérenger, à la tête d'une délégation gouvernementale, s'est rendu à Agaléga pour une mission de deux jours. Ce déplacement intervenait dans un contexte particulièrement éprouvant, quelques mois seulement après le passage dévastateur du cyclone Chido, aux lourdes séquelles matérielles et sociales. Durant cette visite, de nombreux habitants ont exprimé leurs préoccupations. Les problèmes soulevés touchent des aspects essentiels de la vie quotidienne : un système éducatif jugé fragile, des difficultés d'approvisionnement en denrées de base, un accès limité aux soins médicaux, des problèmes de communication avec l'extérieur, le manque d'opportunités d'emploi pour les jeunes et la question sensible des vacances scolaires à Maurice.

Face à ces doléances, le vice-Premier ministre avait assuré que le gouvernement travaillait sur un plan global visant à mieux structurer le développement d'Agaléga. Il avait notamment évoqué la définition de nouvelles zones pour la construction de logements et de commerces afin de poser les bases d'un avenir plus stable pour l'archipel.

Pourtant, sur le terrain, le sentiment dominant reste celui d'une frustration croissante. Laval Soopramanien, président de l'association «Les Amis d'Agaléga», déplore un décalage perpétuel entre les annonces et la réalité. Selon lui, les engagements pris lors de la visite d'avril ne se sont toujours pas concrétisés. «Depuis ce que le Deputy Prime Minister a déclaré en avril, à ce jour, on ne voit toujours rien venir. Les Agaléens doivent supplier pour obtenir ce qui leur est dû», affirme-t-il.

Réparer les dégâts de Chido

Au-delà des questions sociales, Laval Soopramanien insiste sur la nécessité de donner aux Agaléens un véritable pouvoir économique. Selon lui, le développement de l'archipel ne pourra être durable que si les habitants sont placés au coeur des décisions économiques et des projets structurants. Il annonce par ailleurs qu'une rencontre est prévue vers la fin du mois de janvier afin de décider de la marche à suivre concernant les problèmes rencontrés par la population et les revendications prioritaires.

Sur le plan budgétaire, des moyens ont pourtant été annoncés. Lors du Budget 2024-2025, une enveloppe de Rs 49,1 millions avait été allouée pour l'achat d'équipements, de véhicules et la réalisation de petits projets d'infrastructure.

Ces fonds ont été mobilisés dans le cadre des interventions d'urgence après le cyclone Chido, incluant l'affrètement de navires et du Dornier, l'approvisionnement en denrées essentielles et en matériel de reconstruction. Les autorités assurent que les réparations des maisons progressent, en particulier dans l'île du Sud, même si certains habitants se plaignent du rythme.

Contacté sur les projets à venir, Sébastien Lamy, General Manager de l'Outer Islands Development Corporation (OIDC), explique que la priorité demeure la réparation en cours des habitations endommagées par le cyclone. L'OIDC a également pris en charge la réhabilitation du Medco Agalega Secondary School ainsi que l'école primaire, afin de rétablir des conditions acceptables pour la scolarité des élèves.

Master plan

Dans le Budget 2025- 2026, le gouvernement a annoncé un investissement de Rs 25 millions pour la mise en oeuvre d'un Master Plan visant à promouvoir un développement durable et à améliorer le niveau de vie des habitants d'Agaléga. Les projets d'une poultry farm et de replantation de cocotiers s'inscrivent dans cette enveloppe.

La poultry farm est destinée à renforcer l'autosuffisance alimentaire dans l'île. Selon Sébastien Lamy, ce projet est en phase de finalisation. Il prévoit la construction d'une ferme avicole et l'envoi de poules pondeuses à Agaléga dès le mois de mars, pour assurer l'approvisionnement de l'île en oeufs. Les travaux de construction seraient déjà en cours.

Un autre chantier concerne la réhabilitation des plantations de cocotiers, avec des opérations de replantation déjà engagées afin de relancer cette activité traditionnelle.

Sébastien Lamy précise toutefois que plusieurs autres projets sont également à l'étude et que, une fois les coûts logistiques et de déplacement pris en compte, les montants engagés dépassent largement les Rs 25 millions annoncées.

Reste enfin la question sensible et très attendue par la population : celle du projet de logements de la National Housing Development Company à Agaléga. Sollicité à ce sujet, le ministère concerné n'a, à ce stade, pas encore répondu.