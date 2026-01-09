Le programme Miary Digital franchit une nouvelle étape dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat numérique à Madagascar. Vingt-six (26) incubés de la deuxième cohorte, ayant mené à terme avec succès leur phase d'incubation, ont reçu officiellement ce jour leurs chèques de subvention lors d'une cérémonie organisée à Diego-Suarez.

Cette initiative est portée par le Gouvernement malgache à travers le projet Pôles intégrés de croissance - PIC3, mis en œuvre sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances (MEF), en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé (MIDSP) ainsi que le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications (MNDPT). Le programme Miary Digital a pour objectif de soutenir le secteur privé et de dynamiser l'entrepreneuriat innovant, avec un accent particulier sur le numérique.

S'inscrivant pleinement dans la mise en œuvre du Plan général de l'État (PGE), cette action contribue directement au pilier dédié à l'industrialisation, à la transformation économique et à la promotion de l'entrepreneuriat, en favorisant l'émergence d'entreprises à fort potentiel de croissance et de création d'emplois.

Faisant suite au succès de la première cohorte, le projet PIC a lancé un appel à projets le 20 janvier 2025, à l'issue duquel 26 startups ont été sélectionnées pour intégrer cette deuxième vague du programme Miary Digital.

Ces jeunes entreprises sont réparties dans les zones d'intervention du projet PIC, notamment dans les régions DIANA, Analanjirofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana, Atsimo-Andrefana et Anosy.

Chaque incubé bénéficie d'une subvention de 15 000 dollars américains, destinée à accélérer le développement de ses activités. Le projet PIC assurera un suivi rigoureux de l'utilisation des fonds afin de garantir la transparence, le respect des objectifs fixés et la pérennité des projets soutenus. À travers Miary Digital, le Gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de faire du numérique et de l'innovation des leviers majeurs du développement économique régional et national.