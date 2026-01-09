Du vendredi 9 janvier 2026 au 9 janvier 2029, soit une durée de 36 mois, il sera construit un échangeur au rond-point de la gendarmerie d'Abobo. « Le projet vise à fluidifier la circulation dans la zone et à réduire les embouteillages au niveau de ce rond-point », a annoncé, le jeudi 8 janvier 2026, Siramani Soro, ingénieur en génie civil à l'Agence de gestion des routes (Ageroute) et chef du projet.

Il a donné l'information lors d'une réunion tenue dans la salle des mariages de la mairie d'Abobo, en présence des acteurs impactés, notamment les transporteurs, les commerçants et autres usagers.

« L'objectif principal de ce projet est de fluidifier le trafic, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'à la sortie du tunnel d'Abobo, avec le carrefour et le feu tricolore, il y a des embouteillages. On a donc jugé bon de déniveler le carrefour par une élévation afin de permettre la continuité du trafic depuis Adjamé jusqu'au carrefour PK-18 », a-t-il indiqué.

Expliquant que des déviations sont prévues, il a toutefois précisé que, pour l'instant, les usagers doivent utiliser principalement les déviations existantes, puisqu'environ 21 kilomètres de voirie ont été aménagés dans le cadre des ouvrages de la mairie d'Abobo, notamment le tunnel.

« Les travaux vont débuter dès demain. Nous avons déjà entamé la campagne géotechnique ainsi que les études environnementales afin d'identifier les personnes et les commerces affectés par le projet et de déterminer les modalités de prise en charge appropriées », a ajouté le chef du projet.

Diabaté Bêh, 8e adjoint au maire de la commune d'Abobo, a profité de l'occasion pour lancer un appel aux personnes impactées afin qu'elles libèrent les emprises du projet pour permettre le démarrage effectif des travaux. Il a également exhorté les transporteurs à respecter les déviations et les consignes établies, en vue d'éviter tout incident durant l'exécution des travaux.