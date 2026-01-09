Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Libération provisoire d'Innocent Yao, président de la jeunesse rurale

Le président de la Jpdci rurale, Innocent Yao, a bénéficié d'une mise en liberté provisoire le mercredi 7 janvier 2026, à l'issue de plusieurs mois de procédures judiciaires.

Cette décision intervient alors qu'il a été élu député de la circonscription électorale de Ouellé-Ananda lors des dernières législatives, confirmant son poids politique au sein du Pdci-Rda.

Innocent Yao avait été interpellé le 4 juin 2025 par la Police de lutte contre la cybercriminalité (Plcc), puis conduit à la préfecture de police d'Abidjan. Son arrestation faisait suite à une publication diffusée sur les réseaux sociaux, en lien avec un événement politique tenu le 22 mai 2025, au siège du Pdci-Rda à Cocody, dans laquelle il dénonçait le transport d'enfants et citait nommément un individu, avant de reconnaître une erreur et de présenter des excuses publiques le 3 juin 2025.

Bien que sa libération provisoire ne mette pas fin à la procédure judiciaire en cours, cette affaire relance, une fois de plus, le débat sur la responsabilité des acteurs politiques dans l'utilisation des réseaux sociaux et les conséquences juridiques que peuvent entraîner des publications à caractère public.