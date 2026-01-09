Madagascar: TAOMBAOVAO 2026 - L'IFM lance sa saison culturelle sous le signe de la mémoire et de l'avenir

9 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Fidèle à une tradition bien ancrée, l'Institut français de Madagascar (IFM) célèbrera la nouvelle année à l'occasion de TAOMBAOVAO 2026, son grand rendez-vous annuel, le samedi 24 janvier à partir de 18h30, dans ses locaux d'Analakely.

À la fois festive et symbolique, cette soirée marque le lancement officiel de la saison culturelle 2026 de l'IFM. Ouverte au public, dans la limite des places disponibles, elle se veut un moment de partage, de retrouvailles et de projection collective autour des projets à venir.

Pour cette nouvelle édition, l'IFM place sa programmation sous le thème « De mémoire et d'avenir », une invitation à revisiter les héritages, les gestes transmis et les voix du passé, tout en interrogeant les chemins à construire. Une manière d'ancrer la création contemporaine dans une continuité vivante, entre racines et horizons nouveaux.

Autour d'un verre, artistes, partenaires et publics seront donc conviés à inaugurer ensemble une année culturelle que l'IFM annonce riche, inspirante et ouverte sur l'avenir.

