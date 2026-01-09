Madagascar: Toamasina - Un concert de solidarité pour John Love

Depuis trois semaines, ses amis et proches ont partagé sur les réseaux sociaux des informations inquiétantes concernant son état de santé, désormais jugé critique. Le talentueux rastaman se trouve dans une situation très délicate et a besoin de l'aide de ses aficionados... et de chacun d'entre nous.

Dans ce contexte, un concert de solidarité se tiendra au Pattaya Club le 18 janvier prochain, de 14 h à 20 h. L'intégralité des recettes sera destinée à soutenir John Love, actuellement gravement malade.

Selon les informations disponibles, il pourrait être contraint de quitter l'hôpital faute de moyens financiers, alors qu'il souffre d'une perte de sang importante. Il nécessite en urgence des examens médicaux, scanners et analyses, ainsi que des soins adaptés.

« Nous invitons toutes les personnes qui le peuvent à participer, et même à monter sur scène lors de ce live. Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont déjà apporté leur soutien. John Love continue de lutter courageusement contre la maladie. Un remerciement particulier à Madmax, qui a déjà largement contribué à ses soins. Ce combat ne peut être mené seul : unissons-nous pour l'aider », a déclaré la rappeuse Laureen Roona.

John Love est un adepte du reggae roots, reconnu pour sa voix à la fois rauque et aérienne. Il figure parmi les reggaemen les plus admirés de sa région, et même de toute l'île. Ses titres « Zañahary » et sa collaboration avec Joudas, Kipikiplahy et One Lio dans « Zah mila anao » figurent parmi ses œuvres les plus écoutées. Par ailleurs, il a également accompagné et soutenu de nombreux artistes de la musique urbaine.