Madagascar: UNA/Université Ambohidratrimo - L'entente est cordiale

La collaboration entre l'Université d'Ambohidratrimo et celle d'Antsiranana a été concrétisée par la proposition de la construction d'un logement universitaire. 520 m², 3 étages : cet édifice peut accueillir plus de 90 étudiants. L'immeuble répond aux exigences des normes internationales.

La maquette a été dévoilée le mardi 6 janvier dernier dans l'enceinte de l'UNA. Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les responsables de l'Université d'Antsiranana ainsi que les intendants de la région DIANA ont assisté au lancement du projet de construction.

En effet, la dernière construction en matériaux durables date de la période de la Deuxième République malgache. Cinq décennies plus tard, un habitat conforme aux standards pour étudiants est en gestation.

« L'enseignement est important, étant donné que les étudiants seront les cadres de demain. De ce fait, ils méritent un environnement convenable pour parvenir à cet objectif. Nous avons également constaté que ces jeunes se heurtent à diverses difficultés, notamment le logement. C'est également l'un des facteurs qui les a récemment obligés à manifester », a déclaré monsieur Asgaraly, directeur général de l'Université d'Ambohidratrimo.

Par cette initiative d'envergure, les conditions de vie des jeunes universitaires se verront nettement améliorées. Pour leur part, les étudiants saluent l'action des collaborateurs. William, en 1ère année à la faculté de Droit, Économie et de Science politique, exprime sa reconnaissance : « Ce projet nous encourage à étudier davantage. Je souhaiterais assister à l'inauguration de ce charmant bâtiment ».