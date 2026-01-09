Madagascar: Exposition/Tambatra - L'art comme espace de rassemblement

9 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Du 15 janvier au 5 février 2026, l'Is'Art Galerie accueille Tambatra, une exposition collective qui interroge l'union, la solidarité et l'esprit de résistance à travers l'art contemporain.

Tambatra, qui signifie « rassembler », se déploie comme une plateforme de réflexion ancrée dans la réalité du quotidien. Sans artifice, mais portée par les singularités de chaque artiste, l'exposition révèle des fragments sensibles de nos vies, des pensées murmurées et des regards lucides posés sur le monde.

Quatre artistes y croisent leurs univers, dont Natoa Rasolonjatovo, qui inscrit son œuvre dans une réflexion profonde sur la dignité humaine. Entre abstraction et figuration, il donne forme à la liberté, à la vulnérabilité et à la résilience, tout en intégrant des matériaux recyclés et la peinture sur verre pour affirmer son engagement social et environnemental.

Amir J., artiste autodidacte, qui développe une esthétique épurée et précise, fait également partie de cette aventure. À travers des scènes de vie sobres, il invite à ralentir et à regarder autrement une réalité souvent banalisée, privilégiant l'essentiel et la justesse émotionnelle.

Le troisième artiste est Isaac Azaly qui, à travers une pratique mêlant peinture, art numérique et techniques mixtes, explore les identités hybrides, le dialogue entre réel et virtuel et les mutations sociales contemporaines, dans un langage visuel nourri par la culture urbaine.

Enfin, Andri Marc, architecte de formation, qui crée des mosaïques à partir de matériaux recyclés, à la frontière de la peinture et de la sculpture, interrogeant la matière, la transformation et la durabilité, sera également de la partie.

Tambatra est en quelque sorte une invitation à ressentir et à réfléchir ensemble, là où les différences se rencontrent pour former un regard collectif sur le réel. Le vernissage de l'exposition aura lieu ce jeudi 15 janvier 2026 à 18 h 30, à l'Is'Art Galerie.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

