Afrique: Intégrer l'Histoire générale du continent dans les systèmes éducatifs

Lancée en 1964 alors que les nations africaines accédaient à l'indépendance, l'Histoire générale de l'Afrique (HGA) est une initiative ambitieuse de l'Unesco visant à raconter l'histoire du continent selon une perspective africaine.

Pendant des siècles, le récit historique de l'Afrique a été façonné par des perspectives extérieures et biaisées. Partant de ce postulat, l'HGA cherche à corriger ce déséquilibre en reconstruisant le passé riche et divers du continent à travers les voix, la recherche et les systèmes de connaissances africains.

Pour se faire, l'Unesco a réuni au fil des ans plus de 550 experts internationaux et africains pour rédiger un corpus novateur comptant désormais onze volumes. L'Histoire générale de l'Afrique prend également la forme d'une ressource éducative mondiale précieuse.

À l'aide d'un ensemble d'outils pratiques basés sur la vision et le contenu de l'HGA, l'institution a collaboré avec des acteurs de l'éducation aux niveaux régional et national, en Afrique et au-delà, pour promouvoir l'intégration de l'HGA dans l'éducation formelle, non formelle et informelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pourquoi intégrer l'Histoire générale de l'Afrique dans les systèmes éducatifs du monde entier ? L'éducation est l'un des moyens les plus puissants pour façonner la paix et la justice, promouvoir la dignité humaine et favoriser la citoyenneté mondiale, indique l'Unesco.

Pourtant, depuis des générations, les apprenants en Afrique et ailleurs sont confrontés à des représentations incomplètes ou biaisées de l'histoire africaine dans les programmes scolaires et d'autres espaces d'apprentissage.

Il est aujourd'hui essentiel, poursuit l'institution, que tous les pays du continent africain et du monde intègrent de nouvelles perspectives dans leurs systèmes éducatifs afin de transformer profondément la manière dont l'histoire de l'Afrique est enseignée et comprise.

En intégrant l'HGA dans les systèmes éducatifs et au-delà, l'Unesco vise plusieurs objectifs : contribuer à inspirer un sentiment de fierté et d'identité autour du patrimoine africain chez les apprenants du continent et de la diaspora africaine, combattre les injustices historiques et dépasser les biais hégémoniques, coloniaux, eurocentriques et raciaux qui y sont associés, favoriser la compréhension et le respect des contributions de l'Afrique à l'humanité, promouvoir la paix et l'unité par la compréhension interculturelle et le respect mutuel.

l'Unesco propose ainsi aux pays un soutien personnalisé aux niveaux régional et national pour les aider à intégrer l'Histoire générale de l'Afrique dans les systèmes éducatifs locaux.

Elle a notamment soutenu les acteurs de l'éducation en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes en organisant une série d'ateliers de renforcement des capacités. Ces ateliers aidaient les pays à identifier les principaux points d'entrée pour intégrer l'HGA dans leurs politiques, leur curriculum, leurs programmes par matière et d'autres dimensions de l'éducation en suivant une vision décoloniale.

L'institution, avec l'aide du Bureau international d'éducation (BIE), a réuni à cet effet dans ces ateliers des décideurs politiques, des concepteurs de curriculum, des spécialistes, des conseillers pédagogiques et des formateurs d'enseignants afin d'évaluer la situation actuelle en matière d'enseignement et d'apprentissage de l'histoire en primaire et secondaire dans leur pays respectif et, plus spécifiquement, d'évaluer la place de l'étude de l'histoire et de la culture africaine dans leur curriculum national.