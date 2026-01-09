Angleterre, 21e journée, 1re division

Nottingham prend les trois points à West Ham (2-1). Remplaçant, Dilane Bakwa est entré à la 46e alors que son équipe était menée 0-1. Remplacé à la 90e+2, alors que le score final était acquis.

Chypre, 8e de finale de la Coupe

Pafos se qualifie pour les quarts de finale aux dépends de Chloraka (2-1). Mons Bassouamina était remplaçant au coup d'envoi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

France, Trophée des champions

Le PSG bat l'OM aux tirs au but (4-1) après un match nul 2-2. Remplaçant, Darryl Bakola n'a pas joué.

France, 18e journée, 2e division

En match décalé, Dunkerque s'est imposé sur le terrain de Montpellier (3-1). Seul Victor Mayela était titulaire, au sein de la défense nordiste, tandis que Yaël Mouanga est resté sur le banc héraultais.

Lenny Dziki Loussilaho n'était pas sur la feuille de match.

Italie, 19e journée, 1re division

Le Torino chute à domicile face à Udinese (1-2). Sans Niels Nkounkou, non retenu après une grippe.

Cremonense concède le nul 2-2 face à Cagliari. Avec Warren Bondo averti à la 11e et remplacé à la 60e. Sur le premier but adverse, à la 51e, l'ancien Nancéien est bien trop apssif au marquage d'Adopo, le buteur.

Malte, 15e journée, 1re division, Top 6

Marsaxlokk prend un point à Sliema (0-0). Avec Christoffer Mafoumbi et Juvhel Tsoumou titulaires. L'avant-centre a été remplacé à la 72e.

Marsaxlokk est cinquième sur six avec 22 points.

Turquie, demi-finale de la Super Coupe

Samsunspor est éliminé sur le terrain de Fenerbahçe (0-2). Titulaire, Antoine Makoumbou a été expulsé à la 77e, pour un tacle dangereux sur Akturkoglu.