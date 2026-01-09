Congo-Kinshasa: La MONUSCO a évacué plus de 150 vulnérables de la zone de conflit à Djugu dans un mois

La MONUSCO a évacué depuis décembre dernier 152 victimes des violences armées dans la région de Bule, territoire de Djugu (Ituri) vers Bunia.

Le commandant des casques bleus bangladais de la MONUSCO a livré cette information, jeudi 8 janvier devant une délégation de la mission onusienne à Bayo. Des militaires mènent des opérations contre les miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) de Thomas Lubanga.

Pour préserver des vies humaines, mission onusienne a déjà réussi à évacuer vers Bunia, par véhicules, hélicoptères et chars de combat, cent quarante-deux personnes. Parmi elles, figurent des militaires blessés, des agents humanitaires, des prêtres, du personnel soignant, des enseignants et d'autres personnes en situation de risque.

Pour renforcer la protection des civils, les casques bleus bangladais de la Monusco basés à Bayo, disent avoir déjà organisé en un mois, cent cinquante-deux patrouilles de combats diurnes et nocturnes vers la plaine Savo, où des milliers de familles se sont déplacées. Elles ont fui les affrontements entre les FARDC et la CRP.

Par ces actions, la MONUSCO réaffirme son soutien aux côtés des FARDC pour le retour de la paix au pays, dans conformément à son mandat. La MONUSCO dit avoir intensifié les patrouilles pour protéger la population conformément à son mandat.

C'est depuis le 5 décembre 2025, que des combats sont signalés à Bule-Centre, dans la chefferie de Badjere entre les Forces armées de la RDC et les miliciens de la Convention pour la révolution populaire. Les deux parties se disputent le contrôle total de ce centre de négoce, qui ressemble à ce jour à une cité fantôme.