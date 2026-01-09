Ethiopie: Le pays et la Chine s'engagent à renforcer leur coordination stratégique sur les plateformes bilatérales et multilatérales

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Chine ont convenu de renforcer davantage leur coordination stratégique dans le cadre des plateformes de coopération bilatérales, régionales et multilatérales, à l'issue des pourparlers de haut niveau qui se sont tenus aujourd'hui à Addis-Abeba.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a rencontré son homologue chinois, Wang Yi, dans son bureau, où les deux parties ont fait le point sur l'état des relations entre l'Éthiopie et la Chine et exploré les possibilités de renforcer leur coopération.

Le ministre Gedion a souligné que l'Éthiopie accordait une grande importance à son partenariat stratégique solide et durable avec la Chine, soulignant que cette relation était ancrée dans une longue histoire d'amitié, de solidarité et de respect mutuel.

Le ministre a exprimé la gratitude de l'Éthiopie pour le soutien continu de la Chine à ses efforts de développement et a réaffirmé l'engagement du pays à renforcer davantage la coopération économique entre les deux nations.

Il a également pris note de l'initiative chinoise intitulée « Perspectives pour la paix et le développement dans la Corne de l'Afrique », soulignant sa pertinence pour relever les défis régionaux en matière de sécurité, de développement et de gouvernance.

Le ministre Gedion a en outre réitéré l'engagement de l'Éthiopie à faire progresser le partenariat entre l'Éthiopie et la Chine par le biais de cadres multilatéraux clés, notamment l'initiative « Belt and Road » (BRI), le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le BRICS-plus et les Nations unies.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que sa visite en Afrique marquait son premier voyage à l'étranger en 2026, avec l'Éthiopie comme première destination, reflétant la solidarité durable de la Chine avec l'Afrique et son rôle de partenaire stratégique fiable de l'Éthiopie.

Il a réaffirmé l'engagement indéfectible de la Chine à renforcer son partenariat global avec l'Éthiopie dans de multiples domaines de coopération.

Les deux ministres ont convenu d'approfondir leur coordination stratégique afin de promouvoir leurs intérêts communs aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral.