Tanzanie: Institution du diocèse de Bariadi et nomination du premier évêque

Cité du Vatican — Le Saint-Père a érigé le diocèse de Bariadi, dont le territoire a été détaché du diocèse de Shinyanga, le rendant suffragant de l'archidiocèse métropolitain de Mwanza. Le Saint-Père a nommé comme premier évêque du diocèse nouvellement érigé Mgr Prosper Baltazar Lyimo, jusqu'à présent évêque auxiliaire d'Arusha.

Mgr Prosper Baltazar Lyimo est né dans le village de Kyou, commune de Kilema, district de Moshi, région du Kilimandjaro, diocèse de Moshi, le 20 août 1964. Après ses études primaires à Maua et Ngurdoto, Arusha, et ses études secondaires au petit séminaire St. Thomas Aquinas d'Arusha, il a suivi des études de philosophie au séminaire Our Lady of Angels à Kibosho, Moshi, et des études de théologie au séminaire St. Paul à Kipalapala, Tabora. Il a été ordonné prêtre pour l'archidiocèse métropolitain d'Arusha le 4 juillet 1997.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : Formateur au petit séminaire St. Thomas Aquinas d'Arusha à Oldonyosambu (1997-1999) ; Chancelier de l'archidiocèse (2000-2004) (2007-2008) ; Licence en droit canonique à l'Université Pontificale Urbanienne de Rome (2007) ; Doctorat en droit canonique à l'université St. Paul d'Ottawa, Canada (2011) ; Chancelier et vicaire judiciaire de l'archidiocèse (2011-2014). Le 11 novembre 2014, il a été nommé évêque titulaire de Vanariona et auxiliaire d'Arusha (Tanzanie), recevant la consécration épiscopale le 15 février suivant.