Sénégal: Trafic de sable minier sur la Falémé - 60 orpailleurs étrangers arrêtés

L'armée poursuit sans relâche son combat contre l'exploitation minière illégale dans la région de Kédougou. Ce mercredi 7 janvier, une opération d'envergure a permis de démanteler un important site clandestin de traitement de sable minier installé illégalement sur les berges du fleuve Falémé, dans la commune de Bembou, département de Saraya. Soixante orpailleurs de nationalité étrangère ont été interpellés à cette occasion.

L'intervention a été menée par la 2e Compagnie du 34e Bataillon d'Infanterie de Kédougou, relevant de la zone militaire n°4 et basée à Moussala. Les militaires ont ciblé les zones des villages de Kolia et de Moussala, régulièrement confrontées aux activités d'orpaillage clandestin, aux conséquences alarmantes sur l'environnement et la sécurité locale.

L'opération a conduit à l'arrestation de soixante orpailleurs étrangers, dont seize ressortissants burkinabè et quarante-quatre maliens, tous impliqués dans ces pratiques illégales qui fragilisent les écosystèmes et les communautés riveraines du fleuve Falémé. Sur le terrain, les forces armées ont également saisi neuf motocyclettes, deux brouettes, huit tricycles et quinze motopompes servant à l'exploitation frauduleuse du sable minier.

En outre, quarante-deux engins artisanaux, communément appelés « cracheurs » et utilisés pour le traitement du sable, ont été détruits sur place afin d'empêcher toute reprise immédiate des activités illicites.

À travers cette action, les Forces armées sénégalaises réaffirment leur ferme détermination à protéger les ressources naturelles, à préserver l'environnement et à lutter efficacement contre l'orpaillage clandestin, une lutte essentielle pour la sauvegarde du fleuve Falémé et la sécurité durable des populations locales.