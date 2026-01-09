Afrique: Dakar 2026 - La logistique au coeur des préparatifs des JOJ

À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la logistique s'affirme comme un levier central de la réussite de l'événement. Le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ) multiplie les initiatives pour mettre en place un dispositif opérationnel à la hauteur des standards olympiques, en s'appuyant sur des infrastructures dédiées et une coordination renforcée entre les acteurs impliqués.

Dans ce cadre, des infrastructures logistiques stratégiques, totalisant 16 000 mètres carrés, ont été mises à la disposition du COJOJ dans la zone de Diamniadio. Selon le coordonnateur général du COJOJ, ces installations constituent « un maillon essentiel de la chaîne d'organisation des Jeux ». « La logistique est au coeur des préparatifs. Elle conditionne la livraison des équipements, la tenue des compétitions et le respect des délais », a-t-il souligné.

Ces espaces serviront notamment au stockage et à la distribution du matériel sportif, technique et opérationnel destiné aux différents sites des JOJ. Pour le directeur général de l'Agence de promotion des sites industriels (APROSI), partenaire clé du dispositif, « la mise à disposition de ces infrastructures traduit la volonté de l'État d'accompagner pleinement le COJOJ dans l'organisation de Dakar 2026 ». Il a ajouté que « ces plateformes logistiques sont conçues pour répondre aux exigences d'un événement international tout en laissant un héritage durable au pays ».

Au-delà des infrastructures, la question de la mobilité occupe également une place centrale dans la préparation des Jeux. « La logistique ne se limite pas aux entrepôts, elle concerne aussi le déplacement sécurisé et fluide des athlètes, des officiels et des volontaires », a rappelé un responsable du COJOJ, indiquant que les organisateurs comptent s'appuyer sur les infrastructures existantes, notamment le Train express régional (TER), pour relier les principaux sites de compétition.

