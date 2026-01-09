Mauritanie: Dakar/Nouakchott - Plusieurs accords signés dans les secteurs scientifique, industriel et minier

Le Sénégal et la Mauritanie ont renforcé leur coopération bilatérale à travers la signature, ce jeudi à Dakar, de plusieurs accords dans les domaines scientifique, industriel et minier. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique historique entre les deux pays voisins.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et son homologue mauritanien, El Moctar Ould Djay, ont conduit une séance de travail conjointe au Building administratif Président Mamadou Dia, suivie d'un point de presse. Les discussions ont permis de formaliser plusieurs engagements clés :

Un accord de coopération pour l'échange de publications, de recherches et d'études scientifiques, renforçant la collaboration dans les domaines des archives, de la documentation et de l'histoire.

Un protocole d'accord sur la coopération industrielle, visant à stimuler les échanges technologiques et le développement du secteur manufacturier.

Un protocole d'entente dans le domaine des minéraux, témoignant de la volonté des deux pays d'exploiter de manière concertée et durable leurs ressources naturelles.

Un mémorandum d'accord sur le fonctionnement du Cadre régional de coordination des activités du Projet régional de développement local du fleuve Sénégal, visant à promouvoir le développement local et l'intégration régionale.

Lors de la rencontre, les deux chefs de gouvernement ont magnifié la qualité des relations historiques entre Dakar et Nouakchott et souligné l'importance de ces accords pour renforcer la coopération économique, scientifique et régionale. Selon les déclarations officielles, ces nouveaux engagements traduisent la volonté des deux pays de bâtir un partenariat durable au service du développement des populations.

À travers ces initiatives, le Sénégal et la Mauritanie affirment leur ambition commune de consolider un axe stratégique régional, où science, industrie et ressources naturelles sont des leviers essentiels pour la croissance et l'intégration régionale.