Ile Maurice: Un employé de la CWA agressé sur son lieu de travail

Un employé de la Central Water Authority (CWA) a été victime d'une agression violente dans la soirée de mercredi alors qu'il assurait la surveillance d'une station mobile de traitement d'eau à Argy, Centre-de-Flacq. L'attaque a eu lieu vers 22 h 30 et a laissé le gardien sérieusement blessé. Il a été pris en charge par la police et conduit en urgence à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth pour recevoir des soins. Lors de l'incident, le poste de garde sur le site a également été endommagé et une évaluation des dégâts matériels est en cours.

Il s'agit du deuxième événement de ce genre en moins d'un mois sur ce type d'infrastructure, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité des sites de la CWA. L'organisme public a exprimé son soutien au travailleur et a insisté sur la gravité de ces agressions, qui pourraient perturber la production et la distribution d'eau potable. La station d'Argy dessert entre 1 000 et 1 500 foyers, soulignant l'importance stratégique de ce site.

Pour prévenir de futurs incidents, la CWA a renforcé la sécurité autour de ses installations et prévoit de travailler étroitement avec la police pour élaborer une stratégie de protection plus efficace pour ses employés, souvent postés dans des zones isolées. L'organisme appelle également la population à rester vigilante et à signaler toute activité suspecte autour de ces sites.