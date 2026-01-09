La troisième journée du cérémonial militaire d'hommage à Thomas Sankara et ses 12 compagnons s'est tenue, jeudi 8 janvier 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du président du Conseil constitutionnel, Barthélémy Kéré.

Rendre hommage à Thomas Sankara et à ses compagnons contribue à renouveler un engagement, raviver une existence morale et réaffirmer une vision. C'est pourquoi, le premier jeudi de chaque mois est dédié au cérémonial d'hommage au capitaine Thomas Sankara. Dans cette dynamique, la 3e journée du cérémonial s'est tenue, hier jeudi 8 janvier 2025, au mémorial qui porte son nom.

En effet, cet hommage au père de la Révolution d'août 1983 est intervenu aux environs de 15h, par des honneurs militaires orchestrés par la fanfare du groupement d'escorte d'honneur de la Gendarmerie nationale et la sortie des chevaux symbolisant la gloire militaire et la noblesse du service de l'Etat.

Le cérémonial d'hommage a été présidé par la présidence du président du Conseil constitutionnel, Barthélémy Kéré. Il a félicité le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour cette initiative éducative et patriotique qui contribue à ancrer durablement dans les consciences collectives, la mémoire des héros et la transmission de leurs idéaux aux générations présentes et futures.

Il a rappelé que Thomas Sankara fut un éveilleur de conscience, un bâtisseur de dignité, un révolutionnaire de l'intégrité. « Il a incarné une rupture courageuse avec la résignation, l'asservissement et la compromission ainsi qu'un patriotisme sans pareil traduit dans notre devise "la Patrie ou la Mort, nous Vaincrons". Cette phrase n'est pas un slogan vide. Elle traduisait une disposition intérieure, une volonté de sacrifice, une fidélité absolue à l'intérêt supérieur du peuple », a-t-il expliqué.

En outre, Barthélémy Kéré a assuré que son institution demeure attachée à la défense des principes fondamentaux de l'Etat, à la stabilité institutionnelle et à la préservation de l'intérêt général. Selon lui, aucune constitution ne peut prospérer sans des citoyens intègres, des dirigeants patriotes, des forces de défense disciplinées et conscientes de leur mission historique.

Le temple de la Révolution Progressiste Populaire

« La Nation se construit aussi par les symboles, par la mémoire et par l'exemplarité. Nous vivons une période décisive de notre histoire, une période qui exige du courage, de la lucidité et de la loyauté. La Révolution Progressiste Populaire nous appelle à rompre avec les pratiques qui ont affaibli notre Etat et compromis notre souveraineté », a-t-il soutenu.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que le mémorial Thomas-Isidore-Noël-Sankara et ses douze compagnons devient désormais le temple de la Révolution Progressiste Populaire.

« Le chemin tracé par cette illustre personnalité, c'est ce chemin que le capitaine Ibrahim Traoré a opté, et nous engage à marcher dans la droiture, dans une quête permanente de la souveraineté totale », a-t-il déclaré.

Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a saisi l'occasion pour rappeler que le mémorial Thomas-Sankara est un ensemble d'infrastructures à ériger. Il a précisé que ce qui est déjà réalisé représente à peine le dixième de l'ensemble de ce gigantesque projet. « Nous avons lancé l'opération " Ma brique pour Sankara ", depuis plus d'un mois, pour accompagner l'initiative du gouvernement qui a pris la responsabilité de conduire le projet à bon port. Nous comptons sur la contribution de tous les Burkinabè et de tous les amis du Burkina Faso », a-t-il lancé.