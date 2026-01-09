Burkina Faso: Assemblée législative de transition - L'Ambassadeur d'Arabie saoudite reconnaissant à Ousmane Bougouma

9 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Nadège Yameogo

Le Président de l'Assemblée législative de transition a reçu en audience, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Burkina Faso dans la matinée, du jeudi 8 janvier 2026, à Ouagadougou.

En poste depuis 2021 au Burkina Faso, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, Fahad A. Aldosari, est en fin de mission. Pour le soutien dont il a bénéficié durant sa mission, il est allé traduire sa reconnaissance au Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma. C'était au cours d'une audience qui lui a été accordée dans la matinée du jeudi 8 janvier 2026, à Ouagadougou.

« Je suis venu transmettre mes salutations au président de l'ALT et le remercier ainsi qu'à l'ensemble des députés pour leur soutien qui m'a aidé dans mon travail », a-t-il indiqué à sa sortie d'audience. M. Aldosari a salué l'excellence de la coopération bilatérale entre son pays et celui des Hommes intègres.

« Débutées en 1965, nos relations sont devenues solides au fil des ans », a-t-il apprécié. De son avis, il y a beaucoup de similitudes entre la culture burkinabè et saoudienne. « Les Saoudiens sont aussi bien chaleureux et accueillants que les Burkinabè », a-t-il soutenu.

Fahad A. Aldosari s'est réjoui d'avoir contribué durant son séjour en tant qu'ambassadeur au renforcement de l'axe Ouagadougou-Riyad. « Nous avons mis en œuvre beaucoup de programmes qui ont permis de renforcer les relations entre les gouvernements des deux pays et aussi entre les deux peuples », a-t-il mentionné.

Bien que sa mission, en tant qu'ambassadeur, soit terminée, Fahad A. Aldosari a confié qu'il portera toujours le peuple burkinabè dans son coeur, partout où il sera. « J'ai reçu un accueil très chaleureux au Burkina. Je garderai un souvenir très noble des Burkinabè », a-t-il déclaré.

