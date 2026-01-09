La direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle a ouvert, le jeudi 8 janvier 2026, à Ouagadougou, une rencontre d'échanges avec les médecins-chefs de districts sanitaires sur le processus d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle.

Les prestations du Régime d'assurance maladie universelle (RAMU) sont prévues pour début février. A quelques jours de son opérationnalisation, la direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU) rencontre les 8 et 9 janvier 2026, les médecins-chefs de districts sanitaires du Burkina.

L'objectif est de solliciter l'engagement de ces acteurs dans l'offre de soins. Il s'agira pour la CNAMU d'entretenir les médecins-chefs de districts sur l'évolution de l'opérationnalisation du RAMU, les mécanismes opérationnels et les outils de gestion.

Les échanges porteront également sur le panier de soins, les référentiels des actes de produits de santé, le contrôle médical et les modalités d'immatriculation des assurés. La finalité étant de favoriser une appropriation collective pour une mise en œuvre harmonieuse dans les formations sanitaires.

La représentante du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Flore Doussou Barro, attend des participants des échanges productifs couronnés par des recommandations et des perspectives pour les prochaines étapes du RAMU. Car, pour elle, plus de 300 000 personnes immatriculées le RAMU incarne un engagement envers la patrie et un serment solennel pour la santé de chaque Burkinabè.

« Il traduit notre volonté collective de bâtir une société plus juste où l'accès aux soins de santé de qualité ne dépend plus des moyens financiers », a-t-elle relevé. C'est pourquoi, Mme Barro souhaite l'engagement et la collaboration des agents de santé pour faire de cet idéal, une réalité concrète.

Et de se réjouir du niveau de progrès enregistré dans l'opérationnalisation du RAMU dû aux efforts des acteurs qui ont permis de réaliser plusieurs actions, notamment la définition du panier de soins, le financement du régime, les contrôles médicaux et l'élaboration des outils de gestion comme les feuilles de soins et le logiciel de gestion informatisée du régime.

A quelques jours de la date d'effet, le directeur général de la CNAMU, Soumaïla Gamsoré, reste confiant. « Actuellement, nous avons immatriculé plus de 300 000 personnes. Et également, on a commencé avec une phase pilote de cotisation sociale de plus de 31 000 personnes depuis le mois de novembre », a-t-il précisé. Cette rencontre avec les médecins-chefs permettra de recueillir les différentes préoccupations des assurés en vue de trouver des solutions. « Le régime d'assurance maladie universelle concerne tout le monde.

Donc, toute la population de Burkina Faso doit être immatriculée au régime d'assurance-maladie », a-t-il insisté. Le directeur général de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaires (AGSP), Frédéric Loué, a salué la tenue de cette rencontre avec les médecins-chefs qui sont les piliers pour la réussite du RAMU.

Il a invité les participants à des échanges francs en vue d'identifier les difficultés qui peuvent survenir dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. « Nous sommes dans la phase décisive et nous sommes confiants que les délais seront respectés », a-t-il promis.