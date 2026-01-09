Burkina Faso: Sécurisation du territoire dans les Tannounyan - Le gouverneur Patrice Yéyé au front avec les forces combattantes

Le gouverneur de la région des Tannounyan, Patrice Yéyé, a effectué des visites aux forces combattantes, le mercredi 31 décembre 2025, à Banfora, à Ouéleni et à Sindou, dans la Léraba. Cette sortie, le dernier jour de l'année, avait pour objectif d'encourager les forces de défense et de sécurité et les populations pour leur engagement et leur résilience dans la défense et la sécurisation du territoire.

Le gouverneur des Tannounyan, Patrice Yéyé, était au front le mercredi 31 décembre 2025. Le patron de la région a, en effet, choisi de consacrer ce dernier jour de l'année, à la visite des forces combattantes commises à la sécurisation et à la défense de la région et, partant, du territoire. Il a ainsi visité, dans la matinée, les Forces de défense et de sécurité (FDS) à Banfora. Patrice Yéyé est notamment allé dans plusieurs postes de contrôle tenus par les différents corps paramilitaires et militaires.

Il a respectivement visité les postes de contrôle de la Gendarmerie nationale, des Eaux et forêts sur l'axe Banfora-Niangoloko, celui des Douanes et celui de la Police nationale située à Kirbina, à la sortie de Banfora sur la route de Sindou. Après la visite des différents postes de contrôle, le gouverneur a retrouvé tous les corps militaires et paramilitaires au 24e Régiment interarmes (RIA) de Banfora.

A toutes ces étapes, le contrôleur général de police a encouragé les hommes pour leur engagement dans leurs différentes missions, avant de les inviter à redoubler de vigilance. Les forces combattantes ont été invitées à rester soudées, solidaires entre elles-mêmes et avec les populations, pour plus de victoires, et à faire bon usage des équipements qui leur ont été dotés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le gouverneur, il s'agissait, à travers cette sortie, de rendre un vibrant hommage à ces forces combattantes et de leur témoigner toute la gratitude du gouvernement pour tout ce qui est fait dans le cadre de la reconquête du territoire national et de la sécurisation des populations et de leurs biens.

Résilience à Ouéleni

Le commandant du Groupe-ment central des armées, par ailleurs parrain du Groupement de forces pour la sécurisation de l'Ouest (GFSO), le colonel Bassinga Bapio, a pris la parole au nom des FDS et des VDP. Pour lui, cette visite a contribué une fois de plus à motiver et galvaniser les forces combattantes sur le terrain à travailler davantage pour une reconquête totale du territoire.

« Nous avons écouté le message des plus hautes autorités du pays, et nous nous engageons à continuer le combat pour la quiétude totale de notre pays », a-t-il promis. Dans l'après-midi, Patrice Yéyé, accompagné de proches collaborateurs, a mis le cap sur la province de la Léraba. Là, il s'est rendu d'abord dans la commune rurale de Ouéleni, à 90 km de Banfora, avant de terminer son séjour dans la province par la ville de Sindou.

Là également, le message a été le même : rendre hommage à ces forces engagées sur le théâtre des opérations dans cette partie de la région, pour leur résilience. M. Yéyé s'est réjoui de pouvoir affirmer aujourd'hui, sans crainte, une victoire totale sur les forces du mal à Ouéleni, une zone qui a jadis connu le règne de l'hydre terroriste.

Ceci, a-t-il dit, grâce à la bravoure des FDS et à la résilience de 'la population. « La population vaque paisiblement à ses occupations, l'administration s'est réinstallée. Nous sommes venus saluer cette marque de résilience », a-t-il lâché. A Ouéleni, outre chez les soldats, il a fait le tour de quelques services dont la préfecture et le centre de santé pour les encourager et les féliciter pour tout ce qu'ils font au quotidien, au bénéfice des populations. Ouéleni, en plus d'être l'un des symboles de la résilience dans la région, est aussi un symbole de solidarité et de vivre-ensemble.

Les populations ont accueilli des réfugiés venus du pays frère malien, même si la quiétude est revenue aujourd'hui de l'autre côté de la frontière et que les réfugiés retournent progressivement. « Au lieu de les recevoir dans un camp de réfugiés, les populations ont décidé de le faire au sein de familles d'accueil. C'est ce que nous attendons des peuples de l'AES », a salué le gouverneur.

Une occasion pour lui d'appeler les populations et les forces combattantes à poursuivre dans cette dynamique positive. Dans la ville de Sindou, le visiteur du jour a fait escale au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) et au commissariat central de police pour encourager respectivement le personnel de santé et les FDS et VDP.