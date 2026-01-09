Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a procédé, le mercredi 07 janvier 2026, à Bobo-Dioulasso, au lancement officiel des activités sportives et culturelles à l'école primaire dans la région du Guiriko. Organisées par la direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Guiriko, ces activités visent à cultiver l'esprit d'équipe chez les élèves.

Le monde éducatif de la région du Guiriko s'est mobilisé, le 7 janvier 2026, au stade Wobi de Bobo-Dioulasso pour le lancement des activités sportives et culturelles à l'école primaire dans la région. Exécution de l'hymne national du Burkina Faso en dioula, prestations d'artistes, défilé des élèves et matchs de gala entre enseignants et FDS, ainsi qu'entre élèves des écoles primaires, la cérémonie d'ouverture des activités sportives et culturelles à l'école primaire dans la région du Guiriko a été riche en couleurs.

Le directeur régional de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Guiriko, Soilliou Karantao, a alors témoigné sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour la tenue des activités culturelles et sportives qui se tiennent sur le thème : « Le sport et la culture en milieu scolaire, levier d'unité, d'éducation et de cohésion pour une école performante et résiliente ». Pour le directeur régional, ce thème n'est pas un slogan, mais un appel à l'action dans un contexte marqué par l'insécurité qui affecte certaines régions.

« Le sport et la culture à l'école primaire sont bien plus que la compétition physique. Ils sont aussi l'apprentissage du respect de l'autre, de la discipline et de l'effort collectif. En jouant ensemble, nos enfants apprennent à briser les barrières et à construire cette cohésion sociale dont notre nation a tant besoin », s'est convaincu Soilliou Karantao.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les parrains, à travers leur représentant, l'opérateur économique, Abdoul Nasser Maïga, ont salué cette initiative et ont promis d'accompagner toute action allant dans le sens de la promotion de l'éducation des enfants. « La pratique du sport doit se populariser car, elle est plus qu'une nécessité pour les enfants du primaire.

Et nous devons prendre un engagement pour les accompagner », a-t-il laissé entendre. C'est le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, qui a donné le top départ de ces activités culturelles et sportives. Elle représentait le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, patron de la cérémonie. Pour elle, le sport et la culture constituent des leviers essentiels de développement humain et social et sont aussi des facteurs de rassemblement et de cohésion sociale.

Pour la socialisation des enfants

Ces activités, a-t-elle ajouté, jouent un rôle fondamental dans l'éveil, l'équilibre et la socialisation de l'enfant et favorisent l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des règles, la tolérance et le dépassement de soi. C'est au vu du rôle que joue le sport dans la formation de l'enfant que le gouverneur a salué cette initiative de la direction régionale de l'éducation primaire.

« Offrir aux élèves des cadres d'expression sportive et culturelle, c'est leur donner des repères positifs, renforcer leur résilience et cultiver en eux les valeurs de paix, de solidarité, de civisme et d'engagement patriotique », a signifié le gouverneur du Guiriko. Cette démarche, à l'entendre, s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'Etat, qui accorde une importance particulière à la promotion du sport et de la culture comme outils de cohésion sociale, d'éducation citoyenne et d'épanouissement de la jeunesse.

C'est pour cela qu'elle a affirmé que les ministères des Sports et de l'Education s'engagent à soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir le sport en milieu scolaire et les activités culturelles sur l'ensemble du territoire national. Elle a invité les élèves à cultiver l'esprit sportif, le respect des camarades et des encadreurs, et à faire rayonner, à travers leurs talents, l'image positive de leur école et de la région.