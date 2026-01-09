Ethiopie: Le HCR salue la réponse humanitaire du pays

Addis Ababa — La représentante du HCR a souligné la collaboration stratégique avec le gouvernement éthiopien dans la gestion des réfugiés et des déplacés internes, malgré un contexte mondial difficile.

Dans un entretien exclusive accordé avec l'agence des nouvelles éthiopienne, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Mme Aissatou M. Ndiaye, a salué le rôle majeur et positif du gouvernement éthiopien dans la gestion des crises liées aux réfugiés et aux déplacés internes, malgré un contexte mondial marqué par la multiplication des conflits et la baisse des financements humanitaires.

Selon le HCR, l'Éthiopie accueille aujourd'hui plus d'un million de réfugiés et demandeurs d'asile, principalement en provenance du Soudan, du Sud-Soudan, de la Somalie et de l'Érythrée.

À cela s'ajoutent des milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays, touchées par des conflits, des chocs climatiques et des tensions locales dans queleques régions.

Mme Ndiaye a mis en avant la forte capacité institutionnelle de l'État éthiopien, notamment à travers le Refugees and Returnees Service (RRS), un organe gouvernemental dédié de longue date à la gestion des questions de réfugiés.

« Il s'agit d'un partenariat stratégique fondé sur la confiance, la responsabilité partagée et une vision commune orientée vers des solutions durables », a-t-elle déclaré.

Le HCR collabore étroitement avec le gouvernement, les autorités régionales, les communautés d'accueil, les ministères sectoriels et les partenaires humanitaires dans des domaines stratégiques tels que la protection, les abris, les articles ménagers essentiels, la coordination et la gestion des camps (CCCM) et la recherche de solutions durables. Cette approche intégrée vise à renforcer les capacités nationales tout en apportant un appui aux communautés hôtes, fréquemment confrontées à leurs propres vulnérabilités.

Malgré la pression croissante sur les ressources, l'Éthiopie continue de maintenir des frontières ouvertes et une politique d'asile hospitalière, un engagement que le HCR qualifie d'exemplaire dans la région.

Le HCR exhorte néanmoins la communauté internationale à accroître son soutien financier afin de garantir la stabilité sociale et de répondre aux besoins urgents des populations déplacées, composées en grande majorité de femmes et d'enfants.