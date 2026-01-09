Burkina Faso: Le DG de Moov Africa Burkina Faso salue le professionnalisme de Sidwaya

Le Directeur général de Moov Africa Burkina Faso, Mohamed Karim, a rendu une visite de courtoisie et de travail à la direction générale des Editions Sidwaya, le jeudi 8 janvier 2026, à Ouagadougou.

Le Directeur général (DG) de Moov Africa Burkina Faso, Mohamed Karim, veut consolider le partenariat entre son entreprise et les Editions Sidwaya. A cet effet, il a effectué une visite de courtoisie à la direction générale du journal de tous les Burkinabè, jeudi 8 janvier 2026, à Ouagadougou.

Après les échanges avec la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, Mohamed Karim a dit être venu adresser ses meilleurs vœux de santé, de prospérité et de paix à la première responsable de cette entreprise de presse publique, ainsi qu'à l'ensemble de son personnel. Il a également salué le rôle majeur que joue Sidwaya dans la diffusion de l'information crédible et responsable au service des populations burkinabè.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De l'avis du DG de Moov Africa Burkina Faso, Sidwaya demeure un établissement de référence dans le paysage médiatique national. « C'est un établissement de notoriété qui apporte la bonne information et avec lequel nous sommes en partenariat depuis longtemps », a-t-il apprécié. M. Karim a précisé que cette visite a permis d'échanger sur l'état du partenariat existant, tout en explorant de nouvelles perspectives de collaboration bénéfique aux deux entreprises.

« Les échanges ont également porté sur les valeurs communes qui unissent Moov Africa Burkina Faso et les Editions Sidwaya », a ajouté Mohamed Karim, mettant en avant le sérieux, le professionnalisme et l'engagement qui caractérisent les deux structures. Pour lui, cette convergence de valeurs constitue une base solide pour un partenariat durable, capable de s'adapter aux mutations du secteur de l'information et des télécommunications.

Mohamed Karim a confié que la rencontre a été une occasion pour aborder des questions relatives au développement des services digitaux. « Moov Africa Burkina Faso entend accompagner les médias dans la diffusion d'une information fiable et efficace, en s'appuyant sur des solutions technologiques innovantes. Les services digitaux évoqués vont permettre aux citoyens d'accéder à une information de qualité et en temps réel », a-t-il expliqué.