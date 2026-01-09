La coopération agricole sino-ivoirienne franchit une nouvelle étape majeure en ce début d'année 2026 avec l'obtention du doctorat en agroéconomie par Dr Randolphe Geraud Kichiedou à l'Académie Chinoise des Sciences Agricoles (Caas), l'une des institutions de recherche agricole les plus prestigieuses de Chine.

Sa thèse, intitulée : « Évaluation du Centre de Démonstration des Technologies Agricoles Chinoises en Côte d'Ivoire : une étude de cas sur la productivité agricole des riziculteurs », s'inscrit pleinement dans la dynamique de coopération agricole Sud-Sud et constitue une contribution scientifique majeure à l'analyse et à l'amélioration des politiques agricoles ivoiriennes.

Le travail doctoral de Dr Kichiedou prend pour terrain d'étude le Centre de Démonstration des Technologies Agricoles Chinoises (ATDC) de Guiguidou, situé dans la région de Divo, un projet phare de la coopération agricole entre la Chine et la Côte d'Ivoire.

À travers une approche scientifique rigoureuse, la thèse démontre l'impact positif du centre sur la productivité agricole, la structuration des exploitations rizicoles et la modernisation des pratiques culturales, confirmant ainsi la pertinence de ce modèle de coopération.

Elle formule également des recommandations pour aller plus loin : mécanisation, accès à des semences améliorées, structuration des coopératives et transfert de technologies dans le but d'accroître les rendements, améliorer les revenus des producteurs et renforcer durablement le modèle de coopération agricole sino-ivoirienne.

Une soutenance devant un jury d'experts de haut niveau

La thèse a été soutenue avec succès, avec la mention très honorable, devant un jury composé d'éminents professeurs et chercheurs chinois, reflétant l'exigence académique et la reconnaissance scientifique du travail accompli.

Parmi les membres figuraient Han Yijun, professeur à la Faculté d'économie et de gestion de l'Université agricole de Chine, Yang Cuihong, chercheur à l'Institut de mathématiques et de sciences des systèmes de l'Académie chinoise des sciences, Wang Yingkuan, chercheur à l'Institut de planification et de conception du ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales, ainsi que Yu Wen, chercheur à l'Institut des sciences de l'information de la Caas.

La supervision scientifique a été assurée par le Professeur Xu Shiwei, chercheur à la Caas et Directeur général de l'Institut d'Information Agricole (AII), une référence mondiale en économie et politiques agricoles.

Avec ce doctorat, la Côte d'Ivoire compte parmi ses experts en agroéconomie un professionnel de haut niveau, capable de contribuer à l'élaboration et à l'amélioration des politiques agricoles nationales, d'accompagner la modernisation du secteur rizicole et de s'inspirer du modèle agricole chinois pour accélérer la transformation agricole du pays.

Un parcours d'expérience au service de la coopération sino-ivoirienne

A travers ce parcours en Chine, le Directeur général du cabinet d'affaires sino-ivoirien Guanxi Management et promoteur de SinoAfrique Média, Dr Kichiedou Randolph démontre parfaitement comment la coopération sino-ivoirienne, lorsqu'elle est fondée sur la formation, la recherche et le transfert de compétences, peut produire des résultats durables, concrets et mutuellement bénéfiques.

Formé en Côte d'Ivoire, puis à Dakar et en Chine, il a patiemment franchi chaque étape d'un itinéraire académique exigeant, jusqu'à s'imposer dans l'un des environnements scientifiques les plus compétitifs au monde. Ainsi, après l'INP-HB et le CESAG, la Chine devient un tournant décisif : un MBA à Shandong University, puis un doctorat en agroéconomie à l'Académie Chinoise des Sciences Agricoles (Caas).

Un cheminement fondé sur l'effort, la rigueur et la constance, qui symbolise l'émergence d'une expertise ivoirienne capable de contribuer aux grands enjeux du développement agricole et de la coopération internationale.