Afrique: Éléphants/Pointe offensive contre l'Égypte - L'embarras d'Emerse Faé

Convaincante dans l'ensemble depuis le début de la compétition, l'équipe de Côte d'Ivoire doit franchir un nouveau cap samedi face à la sélection égyptienne en quart de finale.

La seule incertitude, pour Emerse Faé avant ce match crucial, c'est l'animation offensive et surtout le poste d'avant-centre. Sans Sébastien Haller qui était le joueur providentiel de ce secteur quel que soit son état de forme, les Éléphants composent avec d'autres éléments.

Depuis l'ouverture de la compétition, le staff ivoirien a vu à l'œuvre à ce poste stratégique quatre joueurs, à savoir Wilfried Zaha, Bayo Vakoun, Evann Guessand et Jean Philippe Krasso.

A l'heure du bilan, ils affichent des fortunes diverses. Titularisé contre le Mozambique à un rôle inhabituel d'avant-centre, Wilfried Zaha a disputé 66 min. Face au Cameroun, l'attaquant de Charlotte Fc a disputé les 5 dernières minutes et a été de nouveau titularisé contre le Gabon où en 68 min, il a réussi une passe décisive.

Bayo Vakoun, lui, totalise 93 minutes de présence sur l'aire de jeu. Vingt trois minutes en tant que remplaçant contre le Mozambique et 70 en tant que titulaire contre le Cameroun. Titularisé contre le Gabon (82 min) et entré en jeu contre le Burkina Faso en huitième de finale, Krasso a joué 97 min et inscrit 1 but. Un but également au compteur d'Evann Guessand en 117 min dont une titularisation contre le Burkina Faso.

Au regard des statistiques des 4 joueurs, Evann Guessand et Jean Philippe Krasso ont fait meilleure impression. Qui des deux joueurs aura les faveurs d'Emerse Faé ce samedi contre les Pharaons ? Les débats sont ouverts.